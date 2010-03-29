ДАЙДЖЕСТ СМИ за 29 марта

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Глава гостаможни: 97% импортной обуви оформляется по цене $1-2 за пару», в котором пишет - новоиспеченный глава государственной таможенной службы Игорь Калетник рассказал «ДЕЛУ», почему правительство медлило с его назначением и как он собирается бороться с нелегальным Luis Vuitton…

http://delo.ua/vlast/politika/glava-gostamozhni-97-importnoj-oformljaetsja-po-cene-za-paru-138938/

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Также «Дело» в материале «Банки сокращают свои сети» подает результаты собственного исследования, как финансовый кризис перекроил филиальные сети отечественных банков. За прошлый год в нашей стране стало на 5% меньше банковских отделений, количество филиалов сократилось более значительно — на 16,8%…

http://delo.ua/dengi/banki/banki-sokracshajut-svoi-seti-138935/

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«Дело» в материале «Нацбанк пополнил казну на миллиард гривен» пишет – НБУ, не афишируя, перевел в бюджет 1 млрд. грн. своего дохода. Как выяснило издание, этот платеж был осуществлен с нарушением законодательства - в обход совета НБУ…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/nacbank-popolnil-kaznu-na-milliard-138941/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Реформы в кредит» пишет - правительство Николая Азарова рассчитывает на новую двухлетнюю программу сотрудничества с Международным валютным фондом. В Кабмине планируют провести реформы и реализовать крупные инфраструктурные проекты, для которых четвертого транша МВФ будет явно недостаточно. Это не согласуется с принципами фонда, но в условиях кризиса кредитор может сделать исключение, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1345274

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Киевлян ждет дорогое будущее» пишет - первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Анатолий Голубченко заявил о повышении в столице тарифов на услуги ЖКХ. Оно коснется как физических, так и юридических лиц, а его первый этап будет проведен по окончании отопительного сезона. Уровень повышения не сообщается – столичные коммунальные предприятия еще проводят расчеты. В АК "Киевэнерго" убеждены, что тарифы на тепло должны быть увеличены как минимум вдвое…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1345285

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Издание «Экономические известия» в материале «Авиаторы штурмуют Москву» пишет – борьба за наиболее интересные авиамаршруты набирает обороты. Вслед за скандалом вокруг рейсов на Тель-Авив регулятор лишил компанию «Донбассаэро» права на рейсы Киев-Москва…

http://eizvestia.com/markets/full/4194601

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Также «Экономические известия» в публикации «20 копеек за встречу» пишут - новая команда чиновников топливного министерства договорилась с нефтетрейдерами о снижении цен на горючее. В свою очередь игроки рынка попытались добиться от госрегулятора решения своих наболевших проблем путем принятия ряда законопроектов. Однако проблемы чиновников начали решаться сразу, а рассмотрение вопросов бизнесменов отодвинули на начало апреля…

http://eizvestia.com/markets/full/4194603

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«Газета по-киевски» в материале «Не больше пяти тысяч в одни руки!» пишет - вице-премьер Сергей Тигипко уточнил: в Пенсионном фонде дыра – 34 млрд грн. Предложил ее «залатать» путем урезания VIP-пенсий. Только это, кажется, уже не поможет...

http://mycityua.com/articles/country/2010/03/29/071453.html

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«Газета по-киевски» в материале «Чистой воды вымысел?» пишет - из-за быстрого таяния снегов весь мусор и грязь, собравшиеся за зиму, хлынули в реки, и по всей Украине с тревогой заговорили о качестве питьевой воды. Издание попыталось разобраться в этой ситуации, начиная со столицы, берущей воду и из Днепра, и из Десны…

http://mycityua.com/articles/country/2010/03/29/053302.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Зарабатываем 6 тысяч гривень на овощах для ресторанов» пишет – сейчас самое время открывать свое дело. Во-первых, в условиях кризиса лучше надеяться только на себя. Во-вторых, вам и членам вашей семьи гарантировано трудоустройство: не надо переживать, что вас сократят или урежут зарплату. Издание рассказывает, как можно заработать на поставке продуктов для ресторанов и кафе…

http://www.segodnya.ua/useful/business/14125878.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Проблески правительства» пишет – Владимир Путин разрешил получить проблесковые маячки большему числу подчиненных. Но в реальности спецсигналов на сотни больше, чем декларировано в публичных нормативных актах, выяснили «Ведомости» с помощью читателей…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/03/29/229445

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Издание «Известия» в публикации «Окраины страны на вес золота» пишет – в августе 1868 года российский поверенный в делах в Вашингтоне барон Эдуард Андреевич Стекль получил в казначействе Северо-Американских Соединенных Штатов чек на 7,2 млн. долларов. Эта финансовая операция поставила точку в крупнейшей в мировой истории сделке по продаже территориальных владений. Русские колонии на североамериканском континенте площадью 1519 тыс. кв. км, согласно договору, подписанному 18 (30) марта 1867 года, перешли под суверенитет Соединенных Штатов. Издание рассказывает о сегодняшнем дне Аляски…

http://www.izvestia.ru/history/article3140146/

(УНИАН)