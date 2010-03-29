В Киеве продают сувенирные наборы с изображением Януковича

В торговых точках Киева появился оригинальный сувенирный набор. В состав набора входят: портсигар, зажигалка, ручка и брелок. Оригинальность же его в том, что на портсигар и зажигалку нанесено изображение нового Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, сообщает «Левый берег».

Издание отмечает, что изделия не очень высокого качества, а цветная полоска с портретом главы государства на портсигар и зажигалку наклеена криво.

Для сувенира использован снимок В.ЯНУКОВИЧА, довольно часто встречающийся в Интернете. На ручке и брелке «наклеек» с В.ЯНУКОВИЧЕМ нет.

Стоимость набора – 75 грн. Фирмой-изготовителем указана «Aladdin gift set by paike», других реквизитов на коробке нет.