ФСБ: Взрывы в московском метро совершили террористки-смертницы

По предварительным данным, взрывы на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» московского метро произвели террористки-смертницы.

Об этом УНИАН сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

«Федеральный оперативный штаб сообщает, что 29 марта в московском метрополитене произошли взрывы на станции «Лубянка» и станции «Парк культуры». Оба взрыва, по предварительным данным, произведены террористками-смертницами», - говорится в официальном сообщении ЦОС ФСБ.

Как сообщал УНИАН, по данным Следственного комитета при прокуратуре РФ по предварительным данным на станции «Лубянка» погибло 23 человека, 18 – пострадало, на станции «Парк культуры» погибло 12 человек, 15 – получили ранения.

Как известно, последний взрыв в московском метро произошел в августе 2004 на станции «Рижская», тогда погибло 10 человек.