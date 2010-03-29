Анонс на 29 марта

11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Результаты предупредительной акции водителей троллейбусов города Киева», на которой будут обнародованы масштабы и результаты акции, дальнейшие требования ее участников, а также проблематика коммунального транспорта в Украине в целом и возможные акции протеста водителей в других городах. Участники: председатель инициативной группы водителей депо Александр Корниенко, представитель Национального форума профсоюзов Украины на предприятии водитель Владимир Бискупский и председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав Якибчук (ул..Крещатик, 4, конференц-зал). 12-00 - Пресс-конференция на тему: «Судьба украинской ГТС в контексте последних договоренностей украинского правительства с Россией». Участники: директор энергетических программ Центра «Номос» Михаил Гончар и президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тодийчук (“Главком”, ул. Институтская, 24/7, 3 этаж, оф. 6).

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12-00 - Пресс-конференция на тему: «Продвижение реформ в Украине: от дискуссии к действиям». Участники: Игорь Когут, председатель Совета Лаборатории законодательных инициатив; Игорь Колиушко, председатель правления Центра политико-правовых реформ; Юлия Тищенко, эксперт Украинского независимого центра политических исследований; Ольга Айвазовская, председатель правления гражданской сети "Опора”, Виталий Тесленко, исполнительный директор ВГО «Комитет Избирателей Украины». Будет представлена «Дорожная карта реформ», подготовленная Национальной общественной сетью поддержки реформ а также будут презентованы главные выводы Национального консилиума Сети поддержки реформ “Модернизация Украины. Определение приоритетов реформ” («ИнтерМедиа консалтинг», ул.Б.Хмельницького, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо

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13.00 - в Верховной Раде Украины (ул. Грушевского, 18/2, 12 комната), состоится брифинг лидера объединенной демократической оппозиции Юлии Тимошенко. Вход журналистов будет происходить по карточкам аккредитации Верховной Рады Украины.

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13-00 - Состоится научная конференция, организованная Украинским научно-исследовательским институтом питания и Институтом чая Lipton, «Черный чай - традиция здоровья» (конференц-зал отеля «Воздвиженский», ул. Воздвиженская, 60-а);

14-30 - пресс-брифинг по итогам научных докладов участников конференции, презентация результатов маркетингового исследования о стереотипах относительно черного чая и сравнительная дегустация чая (там же).

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13-30 - Пресс-конференция на тему: «Сможет ли социально-инновационный бюджет спасти украинскую экономику?». Участники: Ярослав Месяц, председатель партии малого и среднего бизнеса; Валерий Юзба, исполнительный директор совета конкурентноспособности Украины; Валерий Новицкий, зам.директора Института мировой экономики и международных отношений НАНУ; Андрей Новак, эксперт по вопросам бюджета («ИнтерМедиа консалтинг», ул.Б.Хмельницкого, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо»).

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15-00 - Круглый стол на тему: «Улучшение бизнес-климата путем усовершенствования законодательства в сфере разрешительной системы и лицензирования». Организатор: парламентский Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства (ул. Грушевского, 5, конференц-зал, вход через 9-й подъезд).