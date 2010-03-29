ГЛАВНОЕ на 29 марта (день)

Хроника дня

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Назначение: СергеЙ Краснокутский назначен главой Государственной администрации связи Кабинет министров Украины своим распоряжением №788-р от 24 марта т.г. назначил Сергея КРАСНОКУТСКОГО заместителем министра транспорта и связи Украины – главой Государственной администрации связи.

Текст распоряжения опубликован на Правительственном портале.

При этом правительство своим распоряжением №677-р от 24 марта т.г. уволило Ярослава Козачка с должности заместителя министра транспорта и связи по собственному желанию.

Кроме того, распоряжением №676-р от 24 марта Кабмин принял отставку заместителя министра транспорта и связи – главы Государственной администрации связи Николая ГОНЧАРА.

Финансы: Минфин завтра проведет размещение ОВГЗ

Министерство финансов Украины 30 марта текущего года проведет размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении Минфина, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, к размещению будут предложены бумаги со сроком погашения 15 сентября 2010 года, 26 января 2011 года, 26 сентября 2012 года, 20 февраля 2013 года, 28 января 2015 года.

Как сообщал УНИАН, на последних двух аукционах по размещению ОВГЗ (19 и 23 марта т.г.) Минфину удалось привлечь в госбюджет более 3,7 млрд. грн. Бумаги продавались с рекордно низкой с начала кризиса доходностью – 11-13% годовых. До этого уровень ставок по правительственным бумагам был на 5-7% выше.

За январь-февраль 2010 года Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных для докапитализации) на общую сумму 6 млрд. 832,09 млн. грн.

На протяжении 2009 года Минфин Украины разместил ОВГЗ на общую сумму 74,533 млрд. грн.

Рубль рухнул к бивалютной корзине на 30 копеек из-за взрывов в метро Рубль снизился в начале торгов понедельник после сообщений о взрывах в московском метро, сообщает Рейтер.

Котировки рубля к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро) в первые минуты торгов на ММВБ рухнули на 30 копеек до 34,43 рубля, а затем немного подросли до 34,20 рубля.

Доллар в секции расчетами "завтра" вырос на 3 копейки до 29,66 рубля.

Участники рынка единогласно объясняют ослабление рубля реакцией на новости о взрывах в московском метро в понедельник утром.

"Очевидно, реакция на новости (о взрывах). Пока непонятно, куда развивается (ситуация)", - сказал Михаил Азизбаев из Металлинвестбанка.

"Первая реакция - да, конечно", - подтвердил дилер крупного российского банка.

Однако, по его словам, на финансовые рынки подобные события обычно не оказывает долговременного давления.

"Это чисто психологический момент, я не думаю, что мы сильно пойдем наверх из-за этого. Иностранцы попозже могут начать выходить, смотря, что сейчас скажут", - добавил дилер.

Участники рынка ожидали, что рубль может продолжить снижение на торгах в понедельник, и основным фактором дилеры называли взрывы в московском метро.

Фьючерсы цен на нефть марки Brent торговались в понедельник утром в $79,88 за баррель.

Курс: На межбанке к 12:00 котировки составили 7,9170/7,9270 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9030/7,9270, к 12:00 сузился спрэд - 7,9170/7,9270 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2671/79, к 12:00 цены выросли 0,2678/82. В России курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 29,5600 (-0,0150).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3471/73, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,6485/10,6840, к 12:00 цены ушли вверх 10,6810/10,6985.

Фондовый рынок: Рубль рухнул в начале торгов понедельник после сообщений о взрывах в московском метро, сообщает Рейтер.

Котировки рубля к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро) в первые минуты торгов на ММВБ рухнули на 30 копеек до 34,43 рубля, а затем немного подросли до 34,20 рубля.

Доллар в секции расчетами "завтра" вырос на 3 копейки до 29,66 рубля.

Участники рынка единогласно объясняют ослабление рубля реакцией на новости о взрывах в московском метро в понедельник утром.

"Очевидно, реакция на новости (о взрывах). Пока непонятно, куда развивается (ситуация)", - сказал Михаил Азизбаев из Металлинвестбанка.

"Первая реакция - да, конечно", - подтвердил дилер крупного российского банка.

Однако, по его словам, на финансовые рынки подобные события обычно не оказывает долговременного давления.

"Это чисто психологический момент, я не думаю, что мы сильно пойдем наверх из-за этого. Иностранцы попозже могут начать выходить, смотря, что сейчас скажут", - добавил дилер.

Участники рынка ожидали, что рубль может продолжить снижение на торгах в понедельник, и основным фактором дилеры называли взрывы в московском метро.

Фьючерсы цен на нефть марки Brent торговались в понедельник утром в $79,88 за баррель.

Европейские фондовые рынки дорожают за счет банков и сырья

Европейские фондовые рынки растут в понедельник, благодаря горнорудным акциям, которые повышаются при поддержке цен на металлы, и банковскому сектору, сообщает Рейтер.

К 12.00 МСК панъевропейский индекс "голубых" фишек FTSEurofirst 300 поднялся на 0,42 процента до 1.081,89 пункта.

"Я думаю, что вероятность резкого падения рынков до конца этой недели не очень высока, так как мы приближаемся к концу квартала", - сказал Дэвид Буик из BGC Partners.

"Я так считаю, потому что мы не ждем никаких особенно опасных экономических данных. Мы ждем хорошей информации о числе рабочих мест в США в пятницу, которая может означать, что американская экономика действительно снова активна".

Акции горнорудных компаний пользуются спросом, так как цены на металлы растут. Медь достигла максимальной отметки с января на фоне прогноза роста числа рабочих мест в США, падения акций и прояснения ситуации с долговыми проблемами в еврозоне.

Котировки Anglo American, Antofagasta, BHP Billiton, Eurasian Natural Resources, Rio Tinto и Xstrata выросли на 0,76-2,68 процента.

Банковские бумаги также попали в число самых успешных "фишек". Banco Santander, Deutsche Bank и Societe Generale прибавили 0,60- 1,29 процента.

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,41 процента, немецкий DAX - на 0,72 процента, французский CAC 40 - на 0,62 процента.

Соцполитика: В Украине в январе-феврале задолженность по зарплате выросла на 17,9% – Госкомстат

В Украине задолженность по выплате заработной платы с начала года увеличилась на 17,9% и на 1 марта 2010 г. составила 1,738 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 марта т.г. зафиксирован в трех областях Украины и в Киеве. В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 марта 2010 г. составила 302,055 млн. грн. (по сравнению с 1 января 2010 г. выросла на 13,5%, однако снизилась на 0,9%, по сравнению с 1 февраля 2010 г.), в Луганской – 152,153 млн. грн. (рост с начала года – 14,9%, снижение, по сравнению с февралем – на 4,5%), в Харьковской – 128,388 млн. грн. (рост с начала года на 7,4%, и с февралем – на 12%). На втором месте (после Донецкой области) по уровню задолженности среди регионов Украины остается Киев – 159,136 млн. грн. (рост с начала года – 13,4%, и сокращение по сравнению с февралем – на 6,1%).

Госкомстат отмечает, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован во всех областях Украины, кроме Днепропетровской (на 1 марта 2010 г. задолженность по области составляет 86,449 млн. грн.), Тернопольской (11,819 млн. грн.).

В одной области задолженность на 1 марта т.г. не превышала 10 млн. грн.: в Черновицкой обл. – 9,139 млн. грн. (рост с начала года – 60,2%).

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, на 1 января 2009 г. задолженность по зарплате в Украине составляла 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 февраля – 1 млрд. 535,4 млн. грн. (в апреле Госкомстат уточнил данные по задолженности по зарплате на 1 января и 1 февраля. По предварительной информации, задолженность на 1 января составляла 1 млрд. 123,5 млн. грн., на 1 февраля – 1 млрд. 525 млн. 110 тыс. грн.).

На 1 января 2008 года задолженность по зарплате в Украине составляла 668,7 млн. грн., на 1 апреля – 692,4 млн. грн., на 1 июля – 721,8 млн. грн.

ТЭК: ВР в пятницу заслушает информацию Кабмина о газовых переговорах с РФ

Верховная Рада в пятницу заслушает информацию представителей правительства относительно газовых переговоров в России.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая договоренность была достигнута сегодня во время согласительного совета.

В частности, с требованием заслушать по этому вопросу министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО выступили представители БЮТ. Они напомнили, что предоставление соответствующей информации предусмотрено регламентом и проведением каждую пленарную пятницу часа вопросов к правительству.

В свою очередь, председатель ВР Владимир ЛИТВИН поручил профильным комитетам подготовить проведение в эту пятницу соответствующего часа вопросов к правительству, а также напомнил, что депутаты до 14-и часов завтрашнего дня имеют возможность подать свои письменные вопросы к Кабинету министров с тем, что бы правительство имело возможность подготовиться.

Транспорт: Volvo продан китайской Geely за 1,8 млрд долл.

Шведский производитель легковых автомобилей Volvo продан китайской компании Geely за 1,8 млрд долл. Об этом сообщил накануне финансовый директор американской компании Ford Льюис Бут на пресс-конференции в Гетеборге, передает ИТАР-ТАСС.

"Компания Geely обеспечила финансирование сделки, согласно которой Volvo Personvagnar оценивается в 1,8 млрд долларов", - сказал он. По его словам, китайская компания нашла значительный оборотный капитал для финансирования текущего производства.

На пресс-конференции было также объявлено, что штаб-квартира Volvo Personvagnar остается в Гетеборге.

"Мы рады, что заключили с компанией Ford договор, который позволяет нам сохранять и укреплять наследие известного брэнда Volvo ". Брэнд останется верен своим главным ценностям в отношении безопасности и современного скандинавского дизайна", - отметил глава Geely Ли Шуфу.

Китайская компания намерена сохранить производство легковых автомобилей Volvo в Швеции и Бельгии, а также изучает возможности производства на новых заводах в Китае.

Регионы: Fitch повысило рейтинг Харькова до «Стабильного», Одессе подтвержден «Негативный» Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило с «Негативного» на «Стабильный» прогноз по долгосрочным рейтингам г. Харьков в иностранной и национальной валюте и подтвердило эти рейтинги на уровне «B-», краткосрочный рейтинг – на уровне «B» и национальный долгосрочный рейтинг – на уровне «AA-(ukr)». Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, данное рейтинговое действие последовало за проведенным агентством пересмотром на «Стабильный» прогноза по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте и подтверждением этих рейтингов на уровне «B-».

Также указывается, что рейтинги Харькова отражают хорошее финансовое управление, адекватное исполнение бюджета в 2009 г. и ожидания приемлемых показателей исполнения бюджета в 2010 г., а также учитывают достаточную ликвидность и то, что у города по-прежнему отсутствовал прямой долг в 2009 г. и 1 кв. 2010 г.

Также Fitch подтвердило рейтинги города Одессы на уровне «B-», прогноз «Негативный».

Кроме того, агентство понизило национальный долгосрочный рейтинг города с уровня «AA-(ukr)» до «A-(ukr)». Прогноз по рейтингу – «Негативный».

Согласно сообщению, рейтинги отражают ухудшение бюджетных показателей города, валютные риски, снижение ликвидности и короткий временной горизонт бюджетного планирования Одессы. Помимо этого, рейтинги принимают во внимание сильную и диверсифицированную экономику и умеренную долговую нагрузку города. «Негативный» прогноз отражает низкую предсказуемость исполнения бюджета, слабую ликвидность и потребности в рефинансировании в конце 2010 г.

Fitch отмечает, что диверсифицированная и сильная экономика города обеспечивает широкую базу налогообложения. В городе расположен крупнейший морской порт в стране, на побережье Черного моря, ввиду чего транспортные услуги представляют собой самый важный сегмент экономики Одессы. Тем не менее, экономический спад в 2008-2009 гг. привел к уменьшению базы налогообложения, что сказалось на операционных доходах. Операционный баланс города сократился с 18,6% операционных доходов в 2007 г. до 2,7% в 2009 г. Однако падение налоговых поступлений в 2009 г. было частично компенсировано текущими трансфертами от центрального правительства. Сокращение властями города капитальных расходов в 2009 г. на 50% помогло уменьшить дефицит бюджета до движения долга до –70,6 млн. грн. в 2009 г. в сравнении с –121,4 млн. грн. в 2008 г. и избежать повышения прямого долга. Fitch ожидает, что в 2010 г. операционная маржа сохранится на низком уровне в 1%-3%.

Долговая нагрузка Одессы была умеренной и составляла 387 млн. грн. (20% текущих доходов) в конце 2009 г. Основная часть прямого долга представлена долгосрочным банковским кредитом в размере 50 млн. швейцарских франков, что подвергает город риску, связанному с волатильностью валютных курсов. Согласно графику погашения городу необходимо выплатить 10 млн. швейцарских франков в декабре 2010 г., а финальный платеж в 40 млн. швейцарских франков запланирован на 2012 г., что обуславливает давление на бюджет города в краткосрочной перспективе. С учетом уменьшающейся ликвидности Одессы, предстоящие погашения долга вызывают необходимость аккумулирования ресурсов для рефинансирования в 2010 г. и особенно в 2012 г. В структуре долга города гарантии отсутствуют, однако существует некоторый условный риск, связанный с предприятиями госсектора.

Рейтинговое агентство отмечает, что короткий горизонт бюджетного планирования Одессы, который не превышает одного года, также является следствием позднего принятия бюджета страны, что приводит к задержкам с принятием бюджета города. Это обуславливает недостаточную предсказуемость перспектив исполнения бюджета города и приводит к некоторым ограничениям на управление бюджетом.

ЧП: ДВА ВЗРЫВА ПРОГРЕМЕЛИ СЕГОДНЯ В МОСКОВСКОМ МЕТРО

Сразу два взрыва прогремело этим утром в столичном метро. Первый произошел на станции метро Лубянка в 7.56 по мск, второй - на Парке Культуры в 8.39 по мск. По предварительным данным МЧС, на Лубянке погибли 26 человек, на Парке культуры - 12 человек, около 15 ранены.

Как рассказал очевидец в эфире радиостанции РСН, взрыв на Лубянке произошел во втором вагоне юбилейного метропоезда "Красная стрела" во время его прибытия на станцию. Началось сильное задымление, люди стали покидать поезд и организованно выходить со станции. При этом очевидец утверждает, что взрыв был небольшой мощности.

Добавим, что обе станции находятся на Сокольнической (красной) линии. Они закрыты на вход и выход, движение поездов осуществляется только в одном направлении.

В настоящее время на месте ЧП работают пожарные и спасатели, а также более десяти машин "скорой помощи". В связи с взрывами частично перекрыто автомобильное движение в центре Москвы, передает РБК.

Хроника терактов в московском метро. 11 июня 1996 года на Серпуховской линии московского метро на перегоне между станциями "Тульская" и "Нагатинская" был совершен террористический акт. В вагоне поезда сработало взрывное устройство. 4 человека погибли, 12 госпитализированы.

1 января 1998 года на станции "Третьяковская" московского метрополитена произошел взрыв. Мощность безоболочного взрывного устройства, находящегося в дамской сумочке, составляла 150 граммов тротила. Трое сотрудников метрополитена госпитализированы с ранениями различной тяжести.

5 февраля 2001 года на станции метро "Белорусская" (кольцевая) сработало самодельное взрывное устройство мощностью около 200 граммов тротила. 20 человек получили ранения.

6 февраля 2004 года в Москве на Замоскворецкой линии на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая" во втором вагоне поезда произошел взрыв. В тоннеле возник пожар, которому была присвоена 5-я (высшая) категория. Мощность взрывного устройства составила от 4 до 5 кг в тротиловом эквиваленте. В результате теракта 41 человек погиб, около 250 - ранены. Всего из поезда были эвакуированы свыше 700 человек.

ФСБ: Взрывы в московском метро совершили террористки-смертницы

По предварительным данным, взрывы на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» московского метро произвели террористки-смертницы.

Об этом УНИАН сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

«Федеральный оперативный штаб сообщает, что 29 марта в московском метрополитене произошли взрывы на станции «Лубянка» и станции «Парк культуры». Оба взрыва, по предварительным данным, произведены террористками-смертницами», - говорится в официальном сообщении ЦОС ФСБ.

Как сообщал УНИАН, по данным Следственного комитета при прокуратуре РФ по предварительным данным на станции «Лубянка» погибло 23 человека, 18 – пострадало, на станции «Парк культуры» погибло 12 человек, 15 – получили ранения.

Как известно, последний взрыв в московском метро произошел в августе 2004 на станции «Рижская», тогда погибло 10 человек.

В Москве не работает мобильная связь Из-за взрывов в метрополитене в Москве не работает мобильная связь, практически невозможно отправить смс или сделать звонок, передает РБК.

Напомним, взрывы в московском метро произошли утром 29 марта. В 7:56 прогремел взрыв на станции "Лубянка", в 8:39 сработало взрывное устройство на станции "Парк культуры". Поступила также информация о взрыве на станции "Проспект мира", но в правоохранительных органах ее пока не подтверждают.

По факту взрывов возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Согласно одной из версий, взрывное устройство могло быть приведено в действие при помощи мобильного телефона. В результате терактов в метро погибли, по разным данным, от 32 до 45 погибших.

В Китае 153 горняка остаются заблокированными под землей

Число заблокированных в затопленной на севере Китая шахте горняков возросло до 153 человек. Такие уточненные данные передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в воскресенье днем на одном из горнодобывающих предприятий провинции Шаньси. На момент аварии, согласно данным предварительного расследования, в забое находился 261 человек, 108 из которых удалось вызволить на поверхность. "Большинство из тех, кто находится сейчас под землей - рабочие мигранты из провинций Шаньси, Хэбэй, Хунань и Гуйчжоу", - цитирует Синьхуа слова одного из спасателей. О состоянии заблокированных в шахте людей информации не поступает.