Пилипишин предлагает убрать МАФы вблизи метро

Председатель Шевченковского района Киева и лидер общественного движения „Кияни передусім!” Виктор ПИЛИПИШИН подчеркивает необходимость демонтировать все киоски, расположенные вблизи станций метрополитена и возле больших транспортных развязок, чтобы обеспечить оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации.

Об этом говорится в комментарии В.ПИЛИПИША, переданном УНИАН.

Руководитель района считает, что убрать эти киоски профильные службы должны уже в ближайшее время, а Главное управление благоустройства и лично городской председатель должны взять этот вопрос под контроль.

„Взрывы в московском метро должны заставить городскую власть задействовать все рычаги, чтобы гарантировать безопасность киевлян. Сегодня же, если, не дай Бог, произойдет какой-то инцидент в нашем метро, то мы даже не сможем оперативно эвакуировать людей, обеспечить подъезд „скорой помощи” или пожарных. Ведь все подходы к станциям в Киеве заставлены киосками», - отметил В.ПИЛИПИШИН.

Он отметил, что это уже не просто неудобство для пассажиров, а такое размещение МАФов может превратиться в дополнительную угрозу в случае чрезвычайной ситуации.

По словам председателя Шевченковского района, оперативно такую работу смогут провести только службы городского благоустройства с санкции мэра и его заместителей.

“Необходимо волевое решение городской власти. Если же такого решения не будет, это в перспективе может привести к трагическим последствиям”, - уверен руководитель района.

В свою очередь предпринимателей В.ПИЛИПИШИН призывает отнестись к этому с пониманием.