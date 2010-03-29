Тимошенко обвиняет команду Януковича в давлении на КС

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Партии регионов в давлении на Конституционный Суд с требованием принятия решения, которое удостоверяет конституционность образования новой коалиции.

Об этом она заявила сегодня во время брифинга.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, команда Президента требует принять соответствующее решение от КС до 11 апреля, поскольку именно в это время Президент должен ехать в Соединенные Штаты и отчитаться, что коалиция действует по закону. «Но, по сути, у Конституционного Суда требуют принять неконституционное решение», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 9 марта Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в ст. 61 Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины». Согласно закону, коалиция депутатских фракций - это сформированное по результатам выборов и на основе согласованных политических позиций и на принципах, установленных Конституцией Украины и Регламентом ВР, объединение депутатских фракций, народных депутатов, в которое входят большинство народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

11 марта в парламенте было объявлено о создании коалиции депутатских фракций «Стабильность и реформы». В ее состав вошли фракции Партии регионов, КПУ, Блока Литвина и отдельные народные депутаты, всего 235 лиц.

В тот же день, 11 марта, в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 56 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений статьи 61 Регламента Верховной Рады Украины, утвержденного Законом Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины» от 10 февраля 2010 года № 1861–VI, в редакции Закона Украины «О внесении изменения в Закон Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины» от 9 марта 2010 года № 1952–VI.