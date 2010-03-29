Королевская: 13 видов лицензионной деятельности можно упразднить

Глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной деятельности и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ предлагает ликвидировать 13 видов лицензионной деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время брифинга.

По ее словам, в марте текущего года было ликвидировано 5 видов лицензионной деятельности. «Мы понимаем, что этого недостаточно. Поэтому уже подготовлен и зарегистрирован законопроект в Верховной Раде, который должен ликвидировать еще 13 видов деятельности, подлежащих лицензированию», – сказала она.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что над пакетом документов по сокращению списка лицензионных видов деятельности работало предыдущее правительство. «Потому что те 79 видов лицензий, которые существуют в Украине, – это недопустимая роскошь регулятивной системы», – считает депутат.

Также она напомнила, что с 6 марта в Украине работает декларативный принцип, а также принцип бессрочного действия лицензий, полученных в 2010 году, а с 1 апреля начнет действовать принцип молчаливого согласия.

«Мы также для себя ставим задачу в два раза сократить количество контролирующих органов в нашей стране. Сейчас готовится соответствующий пакет документов», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, неблагоприятная регуляторная среда влияет на бизнес-климат не меньше, чем кризис. «По оценкам работы предприятий в 2009 году, в результате экономического кризиса снизились доходы предпринимателей на 25%, в результате влияния негативной регуляторной среды доходы предпринимателей каждый год снижаются на 20%», – сказала глава парламентского комитета. Она также напомнила, что Украина находится на 142-м месте в мире по уровню ведения бизнеса.

«Мы перед собой ставим задачу, чтобы по результатам 2010 года Украина по уровню ведения бизнеса вошла в первую сотню стран, а по результатам 2012 года – чтобы вышла в первые 50 стран мира по уровню ведения бизнеса», – подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, ряд норм, урегулированных украинским законодательством, являются одними из самых прогрессивных в мире, однако качество работы этих норм имеет один из наихудших показателей.

«Мы имеет хорошие законы, но эти законы остаются на бумаге», – отметила депутат.

По ее словам, в Украине работают не законы, а подзаконные акты, которые мешают нормально вести бизнес. Цель комитета на 2010 год – внедрение законопроектов с максимальным эффектом для бизнес-среды, подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.