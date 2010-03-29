Лавринович: Минюст разработает новый закон о борьбе с коррупцией

Министерство юстиции Украины в течение двух месяцев разработает новую редакцию закона о борьбе с коррупцией и предложит его Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ для внесения в парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ сегодня на пресс-конференции в Министерстве юстиции.

"Президент поставил срок – в течение двух месяцев предложить ему соответствующий проект. Я надеюсь на то, что такого времени хватит для того, чтобы мы могли разработать большой документ, который будет иметь новую редакцию", - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

По словам министра, к разработке нового проекта закона о борьбе с коррупцией будут привлечены соответствующие специалисты. "Мы сделаем новую редакцию с тем, чтобы он был реально направлен против тех, кто злоупотребляет властными полномочиями, а не против тех, кого нужно защищать от тех коррупционных действий. До конца этой сессии это будет предложено. Это не вопрос партийной политики. Это вопрос, что такие ошибки, которые допускает парламент иногда из-за халатного отношения депутатов к своим обязанностям, они могут иметь достаточно тяжелые последствия для всех граждан государства", - объяснил министр.

Как сообщал УНИАН, 10 марта 2010 года Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия коррупции". Закон поддержали 236 из 366 народных депутатов, зарегистрированных в сессионной хале.

Данным законом предусмотрено перенести с 1 апреля 2010 года на 1 января 2011 года введение в действие законов «Об основах предотвращения и противодействия коррупции», «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения», принятых Верховной Радой 11 июня 2009 года.

Перед принятием этого решения заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО напомнил народным депутатам, что дата введения в действие этих законов уже один раз переносилась, и тогда народные депутаты заверяли, что в следующий раз законы относительно ответственности «всех государственных служащих – от Президента до народных депутатов Украины» за коррупционные действия вступят в силу.

За перенесение действия антикоррупционных законов выступала фракция Партии регионов.

11 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что в случае необходимости будет рассмотрена возможность ускорения вступления в действие антикоррупционных законов.

Сегодня, 29 марта, он подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия коррупции».