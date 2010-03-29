Янукович отложил закон о борьбе с коррупцией

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия коррупции».

Документ размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла изменения к законам с целью предотвращения и противодействия коррупции 10 марта.

Этими изменениями с 1 апреля 2010 года на 1 января 2011 года перенесено вступление в силу антикоррупционных законов: «О принципах предотвращения и противодействия коррупции», «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения», принятые Верховной Радой Украины 11 июня 2009 года.