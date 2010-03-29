Клюев обсудил с послом США перспективы сотрудничества

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ и Чрезвычайный и Полномочный Посол США Джон ТЕФФТ обсудили перспективы сотрудничества Украины и США в сферах торговли, инвестиций и энергетики.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.КЛЮЕВА.

Собеседники также обменялись мнениями относительно сотрудничества двух стран в отрасли атомной промышленности, в частности, подготовку к Саммиту по вопросам ядерной безопасности, который состоится в Вашингтоне 12-13 апреля.

А.КЛЮЕВ поделился с Д.ТЕФФТОМ планами правительства относительно экономических реформ, в частности в сферах налогов и улучшения инвестиционного климата.

На встрече также обсуждались противодействие коррупции и реформа судопроизводства.