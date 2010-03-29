Главное на 29 марта (вечер)

Деятельность Президента и правительства

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ определить конкретные сроки, когда правительство начнет выплачивать гражданам повышенные зарплаты и пенсии, а также вернет людям долги, которые достались новой власти от правительства ТИМОШЕНКО в контексте выполнения Закона Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Премьер ответил, что средства на это заложены в проекте нового бюджета, отмечается в сообщении.

На уже традиционной встрече по понедельникам с премьером Президент также отметил, что планирует провести большое совещание по вопросам агропромышленного комплекса. По словам В.ЯНУКОВИЧА, «оно сейчас как никогда актуально, потому что весенние полевые работы уже начались. Поэтому я хотел бы, чтобы мы как можно скорее решили эти вопросы, поскольку жители села ожидают сегодня от нас именно этого».

Глава государства назвал среди важнейших задач проработку проекта бюджета, а также вопрос НДС. В.ЯНУКОВИЧ поручил правительству подготовить предложения, как сделать администрирование этого налога прозрачным и искоренить коррупцию.

«Самое главное – чтобы государство своевременно возвращало НДС товаропроизводителю, – подчеркнул глава государства. – Они этого ждут уже давно. Мы знаем, что этот налог коррумпированный и, безусловно, этот вопрос нужно решать. Хотел бы, чтобы мы с вами его конкретизировали как можно скорее».

В свою очередь премьер-министр подчеркнул, что все поручения Президента будут выполнены своевременно.

Н.АЗАРОВ также отметил, что вопрос весенне-полевых работ постоянно находится в центре внимания Кабмина и правительство очень тщательно будет готовиться к инициированному главой государства широкому совещанию по проблемам АПК.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам региональной политики Виктор ТИХОНОВ поручил Министерству экономики подготовить на очередное заседание правительства проект плана мероприятий по решению неотложных проблем социально-экономического развития Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, такое поручение было дано сегодня, во время проведения В.ТИХОНОВЫМ первого заседания Межведомственной рабочей группы по решению неотложных проблем социально-экономического развития столицы.

Правительство готовит законопроект об электронной регистрации предприятий.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, этот проект закона был рассмотрен на заседании правительственного комитета по вопросам реформ, и готовится к утверждению Кабинетом министров.

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заметил, что принятие этого законопроекта парламентом позволит существенно сократить количество и уменьшить продолжительность регистрационных процедур, и положительно повлияет на инвестиционный климат.

«Мы увеличиваем не только прозрачность регистрационных процессов, но и гарантии защиты имущественных прав собственности юридических лиц и их владельцев. Махинации рейдеров, связанные с подделкой регистрационных документов, значительно сократятся», - отметил вице-премьер-министр.

Кроме того, по мнению С.ТИГИПКО, после принятия закона значительно сократятся коррупционные проявления, поскольку будет исключен непосредственный контакт заявителя с государственным регистратором.

«Дерегулирование экономики уже началось. Нам придется пройти сложный путь разрушения административных барьеров, которые мешают развитию предпринимательства. В результате реформы мы ожидаем развития малого и среднего бизнеса, уменьшения безработицы и, в конце концов, – увеличения бюджетных поступлений», - заметил С.ТИГИПКО.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия коррупции».

Документ размещен на официальном сайте главы государства.

Финансы

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 28 февраля т.г. составил 303 млрд. 173 млн. 707,25 тыс. грн., или 37 млрд. 944 млн. 143,6 тыс. долл., что на 0,68% больше показателя на конец января 2010 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на указанную дату составил 192 млрд. 914 млн. 732,16 тыс. грн. (63,63% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 24 млрд. 144 млн. 522,18 тыс. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 110 млрд. 258 млн. 975,09 тыс. грн. (36,37%), или 13 млрд. 799 млн. 621,42 тыс. долл.

Государственный долг Украины на конец февраля т.г. составил 214 млрд. 881 млн. 871,9 тыс. грн. (70,88%), или 26 млрд. 893 млн. 851,32 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 118 млрд. 674 млн. 821,32 тыс. грн. (39,14%), или 14 млрд. 852 млн. 918,82 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 96 млрд. 207 млн. 059,58 тыс. грн. (31,73%), или 12 млрд. 040 млн. 932,5 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 88 млрд. 291 млн. 835,35 тыс. грн. (29,12%), или 11 млрд. 050 млн. 292,28 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 74 млрд. 239 млн. 910,84 тыс. грн. (24,49%), или 9 млрд. 291 млн. 603,36 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 14 млрд. 051 млн. 924,51 тыс. грн. (4,63%), или 1 млрд. 758 млн. 688,92 тыс. долл.

На протяжении января-февраля 2010 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 1 млрд. 660 млн. 970,33 тыс. грн. (0,55%), в основном, за счет превышения выпуска ОВГЗ над их погашением.

При этом государственный внешний долг уменьшился на 1 млрд. 879 млн. 293,33 тыс. грн. (1,56%), государственный внутренний долг вырос – на 5 млрд. 136 млн. 973,81 тыс. грн. (5,64%).

Гарантированный государством долг Украины уменьшился на 1 млрд. 596 млн. 710,15 тыс. грн. (1,78%), что связано как со снижением курса евро к гривне, так и с превышением выплат по погашению гарантированного государственного долга над суммой заимствований.

Сегодня на украинском на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9030/7,9270, к 12:00 сузился спрэд – 7,9170/7,9270. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 7,9210/7,9275 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 12:45 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9250.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2671/0,2679, к 12:00 цены выросли до 0,2678/0,2682. К закрытию торгов цены сконцентрировались в диапазоне 0,2679/0,2681. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,5500 (-0,0250).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3420/1,3520. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6485/10,6840, к 12:00 цены ушли вверх – 10,6810/10,6985. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне откатились к уровню 10,6730/10,6860.

Новости ТЭК

В Винницкой области с 1 апреля 2010 года единственным лицензиатом на поставку газа населению будет ОАО "Винницагаз".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Винницкой облгосадминистрации Василий ЖЕРДЕЦКИЙ.

По его словам, в Винницкой области уровень расчетов населения за газ составляет 51%. "Такого еще не было. У нас никогда не было менее 80%, было больше. Эта реформа, которая прошла по 775-му постановлению Кабмина, она расколола нашу область: те платят тем, те – этим, а те не платят и ни тем, и ни тем", – сказал В.ЖЕРДЕЦКИЙ.

При этом он отметил, что население должно рассчитываться за газ за декабрь 2009 года – март 2010 года с ДП "Нафтогазмережи".

"Декабрь, январь, февраль и март – это лимиты ДП "Нафтогазмережи". У "Винницагаз" нет этих лимитов. На сегодняшний день действует решение нашей областной комиссии, в котором сказано, что газоснабжением пока занимается "Нафтогазмережи", до решения вопроса по существу", – сказал заместитель председателя Винницкой ОГА.

Он также напомнил, что 1 марта НКРЭ рассмотрела постановление Киевского административного суда и упразднила лицензию ДП "Нафтогазмережи", возобновив лицензию ОАО "Винницагаз", а своим вторым решением НКРЭ 8 марта т.г. выдало предприятию новую лицензию на 5 лет.

В.ЖЕРДЕЦКИЙ также отметил, что предприятие ДП "Нафтогазмережи" будет расформировано. "На сегодня там работает 1700 человек. Я думаю, что половина перейдет назад в ОАО "Винницагаз", а второй половине придется искать работу в других местах. Не исключено, что им дадут лицензию на поставку газа по нерегулируемому тарифу, только продавать, эксплуатация газопроводов будет за ОАО "Винницагаз", – добавил В.ЖЕРДЕЦКИЙ.

ОАО “Киевгаз” переходит на альтернативные источники энергии с целью предотвращения аварийных ситуаций в столице.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы ОАО «Киевгаз» со ссылкой на председателя правления компании Сергея СЛЕПКАНЯ.

На 30-ти из существующих 198-ми газораспределительных пунктов столицы было завершено внедрение пилотного проекта по использованию солнечной энергии для обеспечения работы оборудования, контролирующего давление газа. На этих пунктах были установлены солнечные батареи, которые стали еще одним шагом в реализации комплексной программы газовой безопасности Киева.

Как рассказал С.СЛЕПКАНЬ, цель проекта - обеспечение постоянного контроля давления газа, поступающего в дома киевлян. Для реализации этого задания на предприятии была внедрена телеметрию - система нового поколения беспроводной передачи данных. Датчики ежесекундно считывают и передают в диспетчерский отдел информацию о качестве газа, давлении, состоянии фильтров и загазованности помещений газораспределительных пунктов. Это оборудование помогает предотвращать аварийные ситуации и обеспечивает постоянный надзор за газотранспортной системой города.

Председатель правления “Киевгаза” сообщил, что за последние годы новым оборудованием были оснащены 108 газораспределительных пунктов столицы. Однако точность измерения телеметрическими приборами может быть обеспечена лишь при условии бесперебойного электроснабжения.

“Ввиду проблемы стабильности подачи тока компанией “Киевэнерго”, руководство “Киевгаза” приняло решение самостоятельно производить электрическую энергию. Специалисты компании, изучив мировой опыт и новейшие разработки ведущих украинских научно-исследовательских институтов, решили обратиться к альтернативным источникам энергии”, - сказано в сообщении компании.

По словам С.СЛЕПКАНЯ, главными преимуществами солнечных батарей на объектах “Киевгаза” является абсолютная автономность от энергоснабжающих компаний, экологичность и безопасность. Впоследствии система будет установлена на всех ГРП столицы. Компания планирует завершить эту работу до конца 2011 г. До конца 2010 г. на использование солнечной энергии предусмотрено перевести в целом 70 газораспределительных пунктов города.

(УНИАН)