Анонс на 30 марта

9-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Украинские авиакомпании протестуют против дискриминационных действий Госавиаадминистрации». Участники: заместитель генерального директора авиакомпании по коммерческой деятельности Людмила Слободянюк, секретарь наблюдательного совета ЗАО «Авиакомпания «АэроСвит» Максим Юхименко (ул.Крещатик, 4 ,конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Состоятся Общественные слушания на тему: «Практические аспекты интеграции Объединенной энергетической системы Украины с энергосистемами Европы». Участники: Николай Мартыненко, председатель Комитета ВРУ по вопросам ТЭК, Владимир Лучников, зам.министра топлива и энергетики, Борис Стогний, академик-секретарь Отделения физико-технических проблем энергетики НАНУ, Артур Праховник, директор Института энергосбережения и энергоменеджмента НТУУ «КПИ», Константин Ущаповский, первый зам.директора, главный диспетчер ДП НЭК «Укрэнерго» Константин Запайщиков, директор Центра взаимодействия с органами власти и государственными учреждениями ДП НАЭК «Энергоатом», Геннадий Туранов, ген.директор ООО «Східенерго», Юлий Куцан, председатель Общественного совета при Минтопливэнерго и др.

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Состоится открытое заседание Президиума ВОО «Аграрная палата Украины». Аграрная Палата Украины совместно с проектом развития агрострахования Международной финансовой корпорации (IFC) инициируют проведение открытых общественных слушаний «Развитие системы агрострахования в Украине». Вопросы: проблемы и перспективы развития системы агрострахования в Украине; Модель развития системы агрострахования в Украине и ее закрепление в Концепции развития страхования сельскохозяйственной продукции и соответствующем законопроекте; Новый стандартный продукт страхования озимой пшеницы и перспективы разработки других стандартных продуктов для Украины в соответствии с международной практикой агрострахования.

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Состоится подписание соглашения и.о.председателя Антимонопольного комитета Украины Александра Мельниченко и министра топлива и энергетики Украины Юрия Бойко о партнерства и совместных действий по созданию благоприятной среды для развития добросовестной конкуренции на рынках топливно-энергетического комплекса. По результатам мероприятия состоится пресс-конференция Александра Мельниченко и Юрия Бойко.

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Пресс-конференция министра аграрной политики Украины Николая Присяжнюка. Вопросы: Ситуация в аграрном секторе? Первые шаги нового руководства Минагрополитики? Новые приоритеты работы ведомства? Как пройдет весенняя посевная -2010?

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Круглый стол на тему: «Формирование эффективных механизмов регулирования телекоммуникационного рынка Украины. Организаторы - Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) и Украинский союз промышленников и предпринимателей. Модератор - президент УСПП Анатолий Кинах.

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Пресс-конференция на тему: "Инвестиционный имидж и климат Украины". Участники: Денис Богуш, президент Bohush Communications; Петр Кошуков, президент Украинской профессиональной ассоциации привлечения инвестиций "ProInvest".

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Пресс-конференция по поводу строительства Белорусской АЭС и будущего обсуждения этого вопроса в Украине. Участники: Андрей Мартынюк, председатель совета ОО «Экоклуб» (Украина); Татьяна Новикова, журналист, ответственный секретарь комиссии общественной экологической экспертизы АЭС (Беларусь); Георгий Лепин, физик, профессор, член Правительственной комиссии по выявлению необходимости построения АЭС в Беларуси (Беларусь); Татьяна Тимочко, первый зам.председателя Всеукраинской экологической лиги; Ирина Сухий, председатель совета ОО "Экодом", организатор общественной экологической экспертизы (Беларусь); Андрей Ожаровский, инженер-физик, координатор проектов международной группы «Экозащита!» (Россия). В 12-00 начнутся слушания.

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Пресс-конференция на тему: «Энергетическое будущее Украины: с Россией или без?». Участники: Александр Нарбут, эксперт по энергетическим вопросам; Александр Чалый, зам.главы Секретариата Президента Украины (2006- 2007гг); Олег Соскин, директор Института трансформации общества; Александр Тодийчук, президент Киевского международного энергетического клуба «Q-club».

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Круглый стол на тему: «Пути нормативного содействия развитию местных заимствований». Мероприятие состоится в рамках проекта «Укрепление местной финансовой инициативы», которая реализуется Институтом бюджета и социально-экономических исследований при поддержке Агентства США по международному развитию.

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Состоится заседание парламентского Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

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Пресс-конференция на тему: "Перспективы возобновления сотрудничества Украины с МВФ и получения 4-го транша кредита stand by". Участники: Сергей Яременко, экс-заместитель главы НБУ; Ксения Ляпина, народный депутат Украины.

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Состоится открытие первой в Украине производственной линии свежих кисломолочных продуктов для детей в возрасте от восьми месяцев под торговой маркой “Тема” на столичном предприятии «Галактон», которое входит в холдинг «Юнимилк». В открытии примет участие вице-премьер министр Украины по вопросам АПК Виктор Слаута, министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк.

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Начнется заседание парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. В 14-30 председатель Комитета Н.Королевская даст брифинг для журналистов.

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