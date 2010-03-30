Украина пока не имеет перспективы членства в Евросоюзе

Евросоюз должен четко зафиксировать, что Украина пока не имеет перспективы членства в ЕС, убеждены немецкие эксперты, отмечающие, что за 18 лет украинские политики только обещали реформы, однако ничего не делали для этого.

В ближайшем будущем Украина не сможет интегрироваться в Европейский Союз и об этом европейские лидеры должны честно сказать украинцам, уверен руководитель Европейской академии в Берлине Экгарт ШТРАТЕНШУЛЬТЕ, сообщает “Немецкая волна”.

Об этом он сказал, выступая во время видеоконференции, где речь шла об отношениях между Германией и Украиной.

«Вам самим следует лучше заниматься развитием страны. Мы же не можем предложить путь к счастью», - заметил Э.ШТРАТЕНШУЛЬТЕ.

В то же время исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Райнер ЛИНДНЕР уверен, что сейчас Украина переживает глубокую рецессию и стране крайне нужны реформы социальной сферы, в частности, следует навести порядок с пенсиями и зарплатами украинцев.

Также Р.ЛИНДНЕР отмечает, что без модернизации экономики и изменений в аграрном секторе Украине будет трудно.

В то же время, как отмечает “Немецкая волна”, бывший уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ уверен, что реформы в Украине таки велись все эти годы, впрочем их последствия украинцы почувствуют позже.

Б.СОКОЛОВСКИЙ также упрекнул Германию в том, что она и до сих пор не выработала единой собственной концепции относительно Украины.