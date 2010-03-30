ДАЙДЖЕСТ СМИ за 30 марта

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Украинские банки - самые слабые в Европе», в котором пишет - отчеты международных финансовых групп за 2009 год показали, что состояние украинских банков - самое плачевное не только среди европейских стран, но и среди почти всех постсоветских государств…

http://delo.ua/dengi/banki/ukrainskie-banki---samye-v-evrope-138980/

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Также «Дело» в материале «ММК Ильича попал под прицел «Привата»» пишет - бывшие акционеры оспаривают право собственника Владимира Бойко владеть акциями комбината ММК Ильича. Сам Бойко считает, что за атакой на него стоит группа «Приват»…

http://delo.ua/biznes/kompanii/mmk-ilicha-popal-pod-pricel-privata-138981/

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«Дело» в материале «Металлурги обеспечили себя работой» пишет – украинские меткомбинаты впервые за время кризиса смогли обеспечить себя заказами на несколько месяцев вперед…

http://delo.ua/biznes/rynki/metallurgi-obespechili-sebja-rabotoj-136972/?rb

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «АМКУ рвет связь» пишет - Антимонопольный комитет потребовал от "Киевстара" отменить повышение тарифов, заявив, что в случае отказа применит к оператору жесткие финансовые санкции. До сих пор комитет не вмешивался в тарифную политику мобильных операторов, но формально претензии могут быть предъявлены практически всем игрокам, говорят юристы…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1345859

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Raiffeisen хочет хорошо разместить «дочку» пишет - Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB) изучает возможность продажи большого пакета акций "Райффайзен Банк Аваль". Решение об IPO зависит от потребностей банка в формировании новых резервов под проблемные кредиты и покрытие убытков, которые в 2009 году превысили 2 млрд грн. Эксперты считают, что появление новых акционеров затруднит управление банком, поэтому сомневаются в скорой продаже акций учреждения…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1345872

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Издание «Экономические известия» в материале «Президент обратил внимание на коррупцию» пишет – Виктор Янукович указом перенес вступление в силу двух антикоррупционных законов с 1 апреля с.г. на 1 января 2011 г. Более того — президент внесет в Раду свои варианты проектов законов, направленных на борьбу с нечистыми на руку чиновниками. Впрочем, у депутатов мнение о борьбе новой власти с коррупцией диаметрально разошлись…

http://eizvestia.com/state/full/4194710

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Также «Экономические известия» в публикации «График измотал комитет» пишут - медлительность генподрядчика по реконструкции НСК «Олимпийский» может лишить Украину права проведения Евро-2012. Спасти положение, по мнению экспертов, сможет не только контроль за выполнением работ, но и бесперебойное финансирование…

http://eizvestia.com/markets/full/4194718

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«Газета по-киевски» в материале «Подольский мост: здесь ждут денег и готовятся к паводку» пишет - на мостовом переходе через Днепр строительные работы не ведутся с начала года. Для продолжения строительства «Мостобуд» уже планирует взять кредит…

http://mycityua.com/articles/city/2010/03/30/045523.html

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«Газета по-киевски» в материале «Почем разговеться на Пасху» пишет – издание подсчитало: на «стандартный» стол с балыком, колбасой, бутербродами с икоркой, огурцами-помидорами под «ансамбль» из водки и вина уйдет минимум 650 грн.

http://mycityua.com/articles/country/2010/03/30/054745.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Заплатки» на дорогах обойдутся в 100 миллионов» пишет – Киев наводнила дорожная техника. Дырки в асфальте, которые образовались после лютой зимы, как уверяют в Киевавтодоре, латают в несколько смен. Это успели заметить и столичные водители. Между тем, как показала жизнь, ямочный ремонт продержится недолго, хотя каждая колдобина стоит аж 1000 гривень...

http://www.segodnya.ua/news/14126382.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «НДС возместят «бумагой». По идее - ценной...» пишет – сумма долга по возмещению НДС достигла рекордных 25 млрд грн. Решить проблему Кабмин намерен путем ОВГЗ. Идея может стать перспективной, считают эксперты…

https://economics.unian.net/rus/detail/41602

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Цена газа: Кабмин возвращается к идеям предшественников?» пишет – долг предприятий ТКЭ за газ достиг почти 8 млрд грн. В поисках путей разрешения ситуации Кабмин Азарова вспомнил о ранее им критикуемых идеях Тимошенко. Похоже, с газом и у новой власти напряженка…

https://economics.unian.net/rus/detail/41707

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Тернопіль вирішив проблему сміття з міліцією. Чи надовго...» пишет – вивіз сміття із Тернополя на Малашівецьке сміттєзвалище відновлено. Допомогли рішення суду та міліція. Але переговори з мешканцями села тривають, їх позиція незмінна...

https://economics.unian.net/ukr/detail/41650

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Мычание дойной коровы» пишет – кризисный год для российского бизнеса был тяжелым вдвойне: административное давление и коррупция усилились, а господдержки дождались немногие…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/03/30/229640

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Издание «Известия» в публикации «Враг под Москвой» пишет – Москва подверглась террористической атаке. В понедельник утром в метро прогремели два мощных взрыва, которые унесли жизни 38 человек. Еще более 60 поступили в больницы города. В обоих случаях фугас подорвали террористки-смертницы. Корреспонденты "Известий" побывали на местах взрыва и в клиниках, куда доставили пострадавших…

http://www.izvestia.ru/incident/article3140221/

(УНИАН)