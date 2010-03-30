В Англии кредитование под залог недвижимости выросло на 1,6 млрд фунтов
10:36, 30 марта 2010Разное
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Великобритания. В феврале 2010 года кредитование под залог недвижимости выросло на 1,6 млрд. фунтов стерлингов, по сравнению с предыдущим месяцем.
Великобритания. В феврале 2010 года чистый потребительский кредит вырос на 0,5 млрд. фунтов стерлингов, по сравнению с предыдущим месяцем.
Комментарий. Вывод один – кредиты в Англии выдают и по ним рассчитываются.
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