В Англии кредитование под залог недвижимости выросло на 1,6 млрд фунтов

Великобритания. В феврале 2010 года кредитование под залог недвижимости выросло на 1,6 млрд. фунтов стерлингов, по сравнению с предыдущим месяцем.

Великобритания. В феврале 2010 года чистый потребительский кредит вырос на 0,5 млрд. фунтов стерлингов, по сравнению с предыдущим месяцем.

Комментарий. Вывод один – кредиты в Англии выдают и по ним рассчитываются.