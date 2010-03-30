Украинские мет- и машпром с начала года увеличивают реализацию продукции

Украина. В январе-феврале 2010 года металлургические предприятия увеличили объемы реализации продукции на 31,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Украина. В январе-феврале 2010 года машиностроительные предприятия увеличили объемы реализации продукции на 23,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Комментарий. Во многом данные показатели объясняются заниженной базой сравнения. Но, в целом, все говорит о том, что кризис отступил от этих отраслей.