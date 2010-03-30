Украинские мет- и машпром с начала года увеличивают реализацию продукции
10:39, 30 марта 2010Разное
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Украина. В январе-феврале 2010 года металлургические предприятия увеличили объемы реализации продукции на 31,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Украина. В январе-феврале 2010 года машиностроительные предприятия увеличили объемы реализации продукции на 23,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Комментарий. Во многом данные показатели объясняются заниженной базой сравнения. Но, в целом, все говорит о том, что кризис отступил от этих отраслей.
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