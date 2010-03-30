Эксперты прогнозируют рост ВВП Украины в т.г. на уровне 3,4%

Украина. Эксперты ожидают рост ВВП Украины в 2010 году на уровне 3,4%, уже в третий раз они пересматривают свои прогнозы на т.г. в сторону увеличения.

Комментарий. Это - традиция украинского прогнозирования. Если экономика растет - заведомо занижают темп роста, если падает - заведомо занижают темп падения. Скорее всего, в 2010 году рост ВВП будет не менее 5-6%. Так что, экспертам предстоит пересматривать и еще раз пересматривать свои прогнозы.