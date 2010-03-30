В еврозоне индекс потребительского доверия в марте составил «минус 17»

Еврозона. В марте 2010 года индекс доверия в секторе услуг составил 1 п.п., а ожидали 2 п.п.

Еврозона. В марте 2010 года индекс экономического доверия составил 97,7 п.п., а ожидали 97,1 п.п.

Еврозона. В марте 2010 года индекс делового климата составил «минус 0,32», а ожидали «минус 0,82».

Еврозона. В марте 2010 года индекс потребительского доверия составил «минус 17», сколько и ожидали.

Еврозона. В марте 2010 года индекс доверия в промышленности составил «минус 10», а ожидали «минус 11».

Комментарий. С потреблением понятно - все ждут реального роста доходов населения. А вот что касается разного рода оценки бизнеса климата и условий для работы, то тут нет четкости. Все строится на ожиданиях.