Заседание оппозиционного Кабмина состоится завтра

Оппозиционное правительство планирует завтра, 31 марта, провести свое первое заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил народный депутат от БЮТ, премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ.

По его словам, заседание состоится завтра в 14 часов в Верховной Раде.

Кроме того, С.СОБОЛЕВ сообщил, что уже сформирован персональный состав оппозиционного правительства. В то же время он отказался назвать конкретные фамилии депутатов, вошедших в состав оппозиционного Кабмина.