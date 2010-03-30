Заседание оппозиционного Кабмина состоится завтра
11:59, 30 марта 2010Разное
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В Верховной Раде
Оппозиционное правительство планирует завтра, 31 марта, провести свое первое заседание.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил народный депутат от БЮТ, премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ.
По его словам, заседание состоится завтра в 14 часов в Верховной Раде.
Кроме того, С.СОБОЛЕВ сообщил, что уже сформирован персональный состав оппозиционного правительства. В то же время он отказался назвать конкретные фамилии депутатов, вошедших в состав оппозиционного Кабмина.
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