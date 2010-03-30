Украина как член ВТО может быть в Таможенном союзе

Украина как член Всемирной торговой организации (ВТО) может присоединиться к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана в случае достижения договоренности со своими партнерами по ВТО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил директор сводного департамента анализа и регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации Алексей ЛИХАЧЕВ.

Он отметил, что тема возможного вступления Украины и Кыргызстана как членов ВТО в Таможенный союз «прорабатывается очень давно». В частности, по словам А.ЛИХАЧЕВА, более года существует рабочая группа по возможному присоединению Кыргызстана к Таможенному союзу. Также «правительство Украины поставило этот вопрос в повестку дня», добавил он.

«Кроме того, совершенно другие страны, в том числе не имеющие таможенных границ с Таможенным союзом, ставят в повестку дня вопрос по возможному участию», – отметил А.ЛИХАЧЕВ, однако отказался назвать эти страны.

«Понятно, что у Киргизии и Украины гораздо ниже таможенные тарифы. В случае присоединения этих стран и объективного повышения их тарифа до уровня Таможенного союза возникает огромное количество претензий со стороны стран – членов ВТО и других торговых партнеров. В данном случае это предмет переговоров. Что станет консенсусом – компенсация, переходный режим или другие возможные договоренности, нивелирующие будущее повышение таможенного тарифа в каждом случае для Казахстана, Беларуси или любой страны, – это будет отдельное решение, связанное с конкретными двух- и многосторонними отношениями этой страны», – сказал А.ЛИХАЧЕВ.

«Этот вопрос невозможно урегулировать заранее в общем подходе. Вопрос повышения пошлин будет решаться в каждом отдельном случае», – подчеркнул он.

Также А.ЛИХАЧЕВ отметил, что для того, чтобы стать членом Таможенного союза, нужно присоединиться к большому количеству жестких соглашений, действующих в этом союзе, в том числе и о передаче национальных полномочий в наднациональный орган.

«Это политическое решение, которое должна принять каждая страна. Маленького, мизерного, но реального суверенитета придется лишиться», – добавил он.