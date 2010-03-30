Во II туре КВН ЮИД победила команда из Донецкой области

26 марта в городском Дворце культуры Чернигова состоялся ІІ отборочный зональный тур соревнования команд Клуба веселых и находчивых юных инспекторов движения Украины (КВН ЮИД) сезона 2010. Соревновались команды семи областей Украины, путевку в финал игры в «Артеке» добыла в борьбе команда из Донецкой области «ДТП».

Во втором туре соревновались команды КВН-ЮИД Черниговской, Житомирской, Сумской, Винницкой, Ровенской, Донецкой областей и г. Киева. Первое место с разницей в 0,25 балла заняла команда Донецкой области «ДТП». Название команды “ДТП” расшифровывается как “Дети Тружинского Происшествия”, поскольку все члены команды - из села Тружинского Володарского района Донецкой области. В школе учится только 43 ребенка, 15 из которых – юные КВНщики, агитирующие ровесников знать и уважать правила дорожного движения..

«Дети всегда понимают детей лучше, чем взрослых, - говорит председатель жюри, руководитель пресс-службы Департамента ГАИ МВД Украины полковник милиции Нина ХМЕЛЕВСКАЯ. - А уроки грамотности на дорогах в форме КВНа - действенный и проверенный способ донести идею ответственности за свою и чужую жизнь к юным участникам дорожного движения».

«В каждой шутке есть лишь доля шуток, - комментирует ІІ тур КВН-ЮИД член жюри конкурса, пресс-секретарь управляющей компании Группы компаний «ФОКСТРОТ» Алевтина БЕЛЕЦКАЯ. - Тронула сердце миниатюра винницкой команды «Эти цифры – в наших руках», где дети назвали страшную статистику о том, что за первых 2 месяца этого года на дорогах совершено 1318 аварий, в которых погибло 7 детей».

Семь лет подряд партнером ГАИ является Группа компаний „ФОКСТРОТ”. Подарки от сети «Фокстрот. Техника для дома», которую развивает Группа компаний «ФОКСТРОТ», получили все команды отборочных соревнований.

Свой взнос в дело воспитания детей внесли и основатели самого большого в СНГ аквапарка «Остров сокровищ», который открывается в этом году в с. Кирилловка на Азовском море (Запорожская область). Дети получили от аквапарка «Билеты в лето» - сертификаты на бесплатный день развлечений в сезоне 2010 года.

«Участие в социальном проекте ГАИ – наш взнос в важное дело, чтобы радость и краски жизни детей не затмевала безграмотность участников дорожного движения», - прокомментировала партнерство соучредитель аквапарка «Остров сокровищ» в Кирилловке Ольга ЧЕКУРДА.

До конца апреля за право попасть в финал конкурса в Международный детский центр «Артек» будут соревноваться команды еще двух зональных центров КВК ЮИД – Кировограде и Днепропетровске (соответственно 2 апреля и 23 апреля).

Организатор ХІV Всеукраинского конкурса среди команд веселых и находчивых юных инспекторов движения - департамент ГАИ МВД Украины. Цель конкурса - привлечение широкой общественности школьников к участию в работе, направленной на предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма, организацию содержательного досуга школьников и молодежи, воспитание в них культурных и эстетичных вкусов, укрепление дружеских связей между командами КВН ЮИД.

Первый тур соревнований состоялся 19 марта в г. Черновцы, в котором среди команд из Черновицкой, Волынской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой областей лучшими признаны команды Черновицкой области «Стоп-кадр» и команда из Львовской области «Такси».