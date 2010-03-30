Медведев занялся взаимодействием пограничников СНГ

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ внёс в Государственную думу РФ на ратификацию Протокол об утверждении Положения о взаимодействии в рамках СНГ при оказании помощи в кризисных ситуациях на внешних границах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, Президент РФ назначил первого заместителя директора – руководителя Пограничной службы ФСБ России Владимира ПРОНИЧЕВА своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о ратификации Протокола.

Как отмечается в пояснительной записке, протокол об утверждении Положения об организации взаимодействия пограничных и иных ведомств государств - участников СНГ в оказании помощи при возникновении и урегулировании (ликвидации) кризисных ситуаций на внешних границах подписан в Душанбе 5 октября 2007 года.

Предметом Протокола является дальнейшая реализация Соглашения о взаимодействии пограничных войск государств - участников СНГ при возникновении кризисных ситуаций на внешних границах от 17 мая 1996 года.

Положение определяет основы организации и механизм взаимодействия пограничных и иных ведомств государств - участников СНГ в оказании помощи при возникновении и урегулировании (ликвидации) кризисных ситуаций на внешних границах.

Порядок и размеры финансирования и материально-технического обеспечения действий пограничной группировки в районе кризисных ситуаций определяются Советом глав правительств СНГ в соответствии со статьёй 4 Соглашения о взаимодействии пограничных войск государств – участников СНГ при возникновении кризисных ситуаций на внешних границах от 17 мая 1996 года.