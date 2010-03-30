Главное на 30 марта (день)

Финансы

В феврале 2010 года средняя заработная плата по Украине увеличилась на 39 грн., по сравнению с январем, и на 1 марта составила 1 955 грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По информации Госкомстата, по Киеву средняя заработная плата в феврале по сравнению с январем увеличилась на 53 грн. – до 3 022 грн., по Киевской области – на 99 грн., до 2 006 грн., по Донецкой области – на 41 грн., до 2 224 грн., по Днепропетровской области – на 10 грн., до 2 033 грн.

Среднемесячная зарплата в Украине в феврале т.г. составляла 1 933 грн., что на 17 грн. больше по сравнению с январем.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,89 грн./долл., продают – по 7,93 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 29 марта, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,92-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,4% по сравнению с 29 марта и сегодня составляет 10,57 грн./евро, курс продажи – на 0,3%, до 10,72 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,40-10,68 грн./евро, по продаже – в пределах 10,68-10,85 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 29 марта повысился на 0,4% и сегодня составляет 0,2629/0,2696 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2670 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2680-0,2730 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,90 грн./долл., продажи – 7,93 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,92-7,94 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 1% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,47 грн./евро, курс продажи повысился на 0,4% – до 10,71 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,40-10,68 грн./евро, по продаже – в пределах 10,69-10,72 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 29 марта повысился на 0,4% и сегодня составляет 0,2635 грн./рубль, курс продажи – на 0,3%, до 0,2697 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2670 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2680-0,2700 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,89/7,934 грн., евро – 10,50/10,70 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,88/7,93 грн., евро – 10,50/10,72 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,87/7,92 грн., евро – 10,55/10,75 грн., рубль – 0,2640/0,2700 грн.

Новости ТЭК

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО проводит переговоры с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ), посвященные решению вопросов финансовой стабилизации НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил, открывая заседание Антимонопольного комитета Украины (АМК), исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, Ю.БОЙКО должен был присутствовать на указанном заседании для подписания соглашения о сотрудничестве между Министерством топлива и энергетики и АМК, однако вместо министра на заседании АМК Минтопэнерго представлял первый заместитель министра топлива и энергетики Владимир МАКУХА.

«Его (Ю.БОЙКО – УНИАН) отозвало руководство государства на переговоры с МВФ, которые в данный момент проходят на наивысшем уровне», – сказал А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

В свою очередь, В.МАКУХА сообщил, что «предмет переговоров заключается в том, что в условиях реализации программы МВФ есть определенные пункты, которые касаются финансовой стабилизации НАК «Нафтогаз Украины», размера дефицита НАК». «Вот эти вопросы как раз обсуждаются сегодня с миссией МВФ», – сказал он.

При этом В.МАКУХА добавил, что «сейчас говорить об окончательных параметрах достаточно сложно, потому что продолжаются наши переговоры с Российской Федерацией. В зависимости от результатов этих переговоров, естественно, будет разный результат и по дефициту, и по остальным параметрам нашего соглашения».

Сегодня Антимонопольный комитет Украины (АМК) и Министерство топлива и энергетики подписали договор о совместных действиях по созданию благоприятной среды для развития добросовестной конкуренции на рынках топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Как передает корреспондент УНИАН, договор подписали исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО и первый заместитель министра топлива и энергетики Владимир МАКУХА.

Согласно документу, стороны рассматривают сотрудничество как действенный инструмент партнерства Минтопэнерго и АМК, реализации принципов социально ответственной и эффективной экономической политики и защиты интересов национальных товаропроизводителей и потребителей.

Одними из главных заданий данного соглашения являются согласование принципов и подходов к усовершенствованию и развитию эффективной конкурентной среды на отечественных рынках топливно-энергетического комплекса, взаимное информирование относительно проектов, соответствующих нормативно-правовых актов с целью создания благоприятной среды для развития добросовестной конкуренции.

Согласно документу, с целью реализации положений данного договора стороны будут предоставлять взаимную поддержку в проведении совместных мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов), будут содействовать проведению совместных консультаций относительно развития рынков топливно-энергетического комплекса, в частности, влияния на конкуренцию процессов концентрации и согласованных действий субъектов хозяйствования, государственного регулирования цен (тарифов).

Вместе с тем, согласно подписанному договору, стороны будут принимать меры, направленные на разработку предложений относительно реализации конкурентной политики на рынках ТЭК, обеспечение гармонизации украинских стандартов на моторное топливо к требованиям европейских стандартов, будут содействовать налаживанию системного контроля качества бензинов и дизельного топлива на автозаправочных станциях.

Также стороны договорились, что будут привлекать специалистов Минтопэнерго как консультантов во время осуществления Антимонопольным комитетом контроля за соблюдением законодательства по защите экономической конкуренции и во время проведения исследований соответствующих рынков ТЭК.

Сельское хозяйство

Министерство аграрной политики Украины обратилось к Российской Федерации с просьбой выделить квоту на льготный импорт украинского сахара.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«К протокольному решению встречи президентов Украины и РФ мы просим, чтобы было принято решение хотя бы на первых два года снять пошлину на ввоз сахара в Российскую Федерацию хотя бы в объемах 500 тыс. тонн», – сказал министр.

Он отметил, что задание министерства в развитии сахарной отрасли – не обеспечить потребности страны, а за этот и следующий годы выйти на внешние рынки. «Это отрасль, которая может поднять объемы производства за один-два года», – добавил он.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, чтобы мотивировать сельхозпроизводителей сеять сахарную свеклу, правительство предусматривает в проекте бюджета на 2010 год выделение дотации в размере 1 тыс. грн. на гектар посевов сахарной свеклы. «Я считаю, что это достаточно большие средства для стимула», – сказал он.

При этом министр отметил, что обещанные в 2009 году дотации на посев сахарной свеклы в размере 750 грн. на гектар не будут выплачены, поскольку «то постановление было принято не в рамках законодательства, а популистски, и его никто не планировал выполнять».

Государственный комитет ветеринарной медицины Украины может возглавить Владимир ГОРЖЕЕВ, занимающий сегодня должность исполняющего обязанности председателя комитета.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Я убежден, что комитет возглавит В.ГОРЖЕЕВ, он достаточно опытный человек», – сказал Н.ПРИСЯЖНЮК, добавив, что это решение о таком назначении может быть принято в середу, 31 марта.

Республика Беларусь начала повторное антидемпинговое расследование в отношении импорта в страну украинской карамели.

Официальное уведомление о начале расследования 27 марта опубликовано в газете Совмина РБ «Республика».

Расследование начато в связи с обращением ЗАО «ПО «Конти» (Украина) о принятии ценовых обязательств на карамельную продукцию с целью расчета минимального уровня цен, по которым ЗАО «ПО «Конти» может поставлять карамель на белорусский рынок.

ЗАО «ПО «Конти» обратилось в МИД Республики Беларусь с предложением рассмотреть и принять минимальный уровень цен на импорт карамели 10 февраля 2010 г.

Концерн «Белгоспищепром» высказал согласие относительно возможности принятия ценовых обязательств ЗАО «ПО «Конти».

Транспорт

Сегодня во Львове между Кабинетом Министров Украины и ЗАО «Львовский автобусный завод» был подписан меморандум о сотрудничестве во время подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы-2012 по футболу, в рамках которого ЛАЗ должен произвести 1500 автобусов и 500 троллейбусов надлежащего качества для четырех украинских городов, принимающих Евро-2012 .

Как передает корреспондент УНИАН, от Кабмина меморандум подписал вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ, от ЗАО «Львовский автобусный завод» – председатель правления холдинга «ЛАЗ» Игорь ЧУРКИН.

Как отметил во время брифинга вице-премьер-министр Б.КОЛЕСНИКОВ, это самый большой государственный заказ для ЛАЗа за время независимости, который даст возможность модернизировать предприятие и создать свыше тысячи дополнительных рабочих мест.

Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что сумма заказа для ЛАЗа составляет 3,5 млрд. грн. Автобусы и троллейбусы будут куплены в лизинг на 10 лет при поддержке «Укрэксимбанка».

«10% стоимости заказа города должны будут оплатить во время получения транспорта. В июле 2010 года города уже начнут получать транспорт, а все поставки будут завершены к середине следующего года», – сообщил вице-премьер.

Относительно процентов Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что будет делать все возможное, чтобы они «были приближены к европейским нормам».

Киевский окружной административный суд своими определениями приостановил оспариваемые компаниями «Аэросвит», «Донбассаэро» и «Днеправиа» решения Госавиаадминистрации, которая на заседании 25 марта т.г. аннулировала ряд назначений этих компаний.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН помощник генерального директора авиакомпании «АэроСвит» по связям с общественностью Сергей КУЦЫЙ.

«В обеспечение исков приостановлено решение лицензионной комиссии Госавиаадминистрации до рассмотрения дела по сути. Постановления были переданы в Госавиаадминистрацию, приняты к выполнению, и именно в связи с этим вчера компании были проинформированы о новом заседании лицензионной комиссии», – сообщил он.

По данным заместителя гендиректора «Донбассаэро» по коммерческой деятельности Людмилы СЛОБОДЯНЮК, новое заседание лицензионной комиссии назначено на 17-21 мая. «Вчера перевозчики получили официальное уведомление. На комиссии будут рассматриваться все вопросы, которые не были рассмотрены на предыдущей лицензионной комиссии... Мы надеемся, что в середине мая, заблаговременно до начала зимней навигации, которая начинается в конце октября, будут приняты решения касательно назначений, частот для того, чтобы авиапредприятия имели возможность войти в сезон оперирования полноценно и без стресса для пассажиров», – отметила Л.СЛОБОДЯНЮК.

При этом она добавила, что предыдущее заседание лицензионной комиссии вызвало ряд вопросов. «Мы считаем, что происходило некое принятие заранее спланированного решения, поскольку никакие факты и аргументы со стороны перевозчиков во внимание не принимались. Более того, мы понимаем, что это является следствием того вектора, который заложило предыдущее руководство Госавиаадминистрации, и, по сути, это является вершиной тех действий, которые мы наблюдаем на протяжении последнего года», – сказала она.

По словам Л.СЛОБОДЯНЮК, решения суда, а также вмешательство министра транспорта и связи сделали возможным выполнение авиакомпаниями рейсов, которые комиссия аннулировала. «Мы очень надеемся, что ситуация разрешена, полеты продолжаются, пассажиры не пострадали. И разрешена благодаря вмешательству нового министра. Надеемся, что новая политика в отрасли позволит избежать подобных прецедентов, вернет отношения между перевозчиками и Госавиаадминистрацией в нормальное русло и обеспечит прозрачность, которая позволит развиваться всем компаниям», – отметила она.

По мнению Л.СЛОБОДЯНЮК, ключевым в данной ситуации является не то, какие убытки могли понести компании, а то, что могли пострадать пассажиры.

«До начала летней навигации оставалось три дня. По просчетам, которые мы сделали незамедлительно, оказалось, что было забронировано 11 тыс. пассажиров, и подобные действия ставят под угрозу в принципе репутацию Украины как авиационного государства. Мы выражаем категорический протест против таких действий Госавиаадминистрации. Сейчас достаточно жесткая конкурентная мировая среда для того, чтобы внутри происходили подобные вещи», – подчеркнула представитель «Донбассаэро».

Как отметил заместитель коммерческого директора авиакомпании «Днеправиа» Олег ЛЕВЧЕНКО, их компания решением лицензионной комиссии была вообще отстранена от участия в рассмотрении заявок. «Аргумент был надуманный, что к авиакомпании есть какие-то замечания относительно безопасности полетов. У нас есть сертификат летной годности, мы выполняем рейсы, мы безопасная компания», – заверил он. По словам О.ЛЕВЧЕНКО, более того, компания обратилась за проведением аудита и получением сертификата эксплуатационной безопасности IOSA.

По словам секретаря наблюдательного совета «Аэросвита» Максима ЮХИМЕНКО, анализ действующего законодательства подтверждает неправомерность решений лицензионной комиссии Госавиаадминистрации от 25 марта т.г. «Ни одна из авиакомпаний не предупреждалась о нарушениях, не составлялись акты, не выносились предупреждения об устранении нарушения и т.д., то есть не была соблюдена процедура», – сказал он. Именно поэтому вопрос было решено рассматривать в суде.

По словам М.ЮХИМЕНКО, планируется также обращение к правоохранительным органам, в Министерство транспорта и связи, «чтобы прийти к справедливому решению, а не закрытому рассмотрению вопроса».

(УНИАН)