БЮТ будет добиваться отставки Табачника

Фракция БЮТ повторно будет регистрировать проекты постановления об отставке Дмитрия ТАБАЧНИКА с должности министра образования и науки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил народный депутат от БЮТ Владимир ЯВОРИВСКИЙ.

«Сегодня, в крайнем случае, завтра, мы вынесем новый проект постановления об отставке Дмитрия ТАБАЧНИКА. И будем это делать практически постоянно», - подчеркнул он.

По словам В.ЯВОРИВСКОГО, этим назначением нанесен огромный удар по авторитету Украины.

«Худшей кандидатуры в Украине придумать было невозможно», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 марта, Верховная Рада не поддержала проект постановления об освобождении Д.ТАБАЧНИКА с должности министра образования и науки. За данное решение проголосовали 202 из 424 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовали в полном составе фракции Партии регионов, КПУ, Блока Литвина. “За” проголосовали 146 народных депутатов из фракции БЮТ и 56 – из фракции НУ-НС.