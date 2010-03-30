Путин: Террористов надо "выковырять" со дна канализации

Найти организаторов терактов в московском метро является делом чести для силовых структур, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин во вторник на совещании по вопросам безопасности на транспорте, передает РИА Новости. Два взрыва на станциях метро "Лубянка"и "Парк культуры" прогремели в понедельник утром. По уточненным данным МЧС России, 39 человек погибли, 87 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье "теракт".

"Мы знаем, что они (пособники и организаторы терактов) залегли на дно. Но это дело чести правоохранительных органов - выковырять их с этого дна канализации на свет Божий", - сказал Путин. "Уверен, что это будет сделано", - добавил премьер. Он напомнил, что один из вагонов, где произошел взрыв, был оборудован системой видеонаблюдения. "Как мы видим и понимаем, такие системы не могут предотвратить террористического акта. Но они не бесполезны, они помогают правоохранительным органам выявить пособников, выявить организаторов преступления. В данном случае, мы знаем, они залегли на дно", - сказал глава правительства.