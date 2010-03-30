Лукашенко: Белоруссия будет "наступать" Латинскую Америку

Белоруссия будет осуществлять экономическую экспансию на латиноамериканский рынок через Венесуэлу, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании во вторник в Минске. "Да, Венесуэла - это будет опорной площадкой, через которую мы будем экономически наступать в страны Латинской Америки", - цитирует Лукашенко РИА Новости.

По мнению президента Белоруссии, потенциал государств Латинской Америки в контексте продажи белорусской продукции значительный. "Надо зацепить по три-четыре направления и работать по реализации продукции", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что в этом регионе есть и небольшие страны, как Никарагуа, Боливия, Куба. "Да, это бедные государства, но Венесуэла их не бросит, и Венесуэла готова покупать нашу продукцию для этих государств", - сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что Белоруссия должна выходить через Китай и Вьетнам на страны региона. "Малайзия, Индонезия - нам тоже есть что им предложить", - сказал Лукашенко. Он считает необходимым отдельно работать с Индией и странами Персидского залива. Лукашенко также отметил, что и Африка является перспективным регионом для торговли белорусскими товарами.

"Нам есть что предложить и Африке, и в Африке есть то, что нам интересно", - сказал президент Белоруссии. Он особо подчеркнул тот факт, что Белоруссия, начав сотрудничать с Венесуэлой несколько лет назад, уже вышла на уровень стратегического партнерства на основе полного доверия и взаимного уважения.