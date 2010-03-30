Возврата к прежним схемам СЭЗ не будет

Свободные экономические зоны, как и территории приоритетного развития – это перспективные механизмы улучшения бизнес-климата в Украине, но только не в существовавшем ранее виде.

Такое мнение высказала глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ во время интернет-конференции.

«Создание свободных экономических зон и территорий приоритетного развития – это один из инструментов формирования благоприятного инвестиционного климата в стране, наряду с целым комплексом мер», – отметила она.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, возобновление модели и опыта СЭЗ, который уже имеет Украина, является недопустимым. Речь должна идти о другой – цивилизованной – модели СЭЗ и ТПР.

«Чтобы создать перспективные территории в Украине, необходимо предоставить пакет стимулов регионам, которые сегодня находятся в сложном экономическом положении. То есть, речь идет, прежде всего, о «депрессивных» регионах», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.