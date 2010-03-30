Колесников: Для игорного бизнеса будут созданы льготные условия

В курортных городах Крыма и Западной Украины будут особые условия для создания игорного бизнеса, заявил сегодня на брифинге во Львове вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос, которую он оценивает подготовку гостиниц Львовской области к Евро-2012, Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что сегодня гостиницы не осматривал, вместо этого, по его словам, с представителями гостиничного бизнеса «обсудили, какие еще необходимы условия для того, чтобы они могли более эффективно и успешно развиваться».

«В курортных городах Крыма и Западной Украины будут особые условия для создания игорного бизнеса, которые будут отличаться от других. Предварительно могу сказать, что в городах-курортах, которые войдут в закон, казино можно будет открывать в 3-, 4- и 5-звездочных гостиницах. В других городах – только в 5-звездочных гостиницах. Там будут выделены льготные условия, о которых я не хочу пока еще говорить», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, гостиницы, которые имеют безукоризненную кредитную историю, могут обращаться в правительство за содействием в получении кредитов на новые гостиничные основные фонды через «Укрэксимбанк» и «Сбербанк».

Как сообщал УНИАН, закон о запрещении игорного бизнеса в Украине вступил в силу в конце июня 2009 года. Этот закон действует до принятия специального законодательства, которое предусматривает право осуществления игорного бизнеса в специально созданных игорных зонах.

24 марта председатель Госкомпредпринимательства Михаил БРОДСКИЙ заявил о намерении принять закон, который позволяет деятельность казино в гостиницах Крыма, а также, возможно, в пятизвездочных гостиницах крупных городов Украины.