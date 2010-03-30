Главное на 30 марта (вечер)

Хроника дня

*** Финансы: Бюджет-2010 будет принят 29-30 апреля

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН надеется, что проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» будет принят 29-30 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента.

В.ЛИТВИН отметил, что на Согласительном совете лидеров фракций речь шла о том, чтобы ориентировочно 14 апреля Кабмин представил проект бюджета в Верховной Раде Украины. Спикер добавил, что нужно сделать все для того, чтобы «29-30 апреля мы вышли на принятие окончательного решения».

В.ЛИТВИН добавил, что сегодня па

рламент не может ориентироваться на сроки, которые предусмотрены Бюджетным кодексом и Регламентом Верховной Рады Украины, поскольку «мы совсем в другом часовом измерении».

Украина и МВФ не пришли к согласию об уровне дефицита Госбюджета-2010

Правительство Украины и МВФ пока не пришли к согласию относительно приемлемого уровня дефицита Госбюджета страны на 2010 год. Об этом сообщается по итогам встречи вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО, министра финансов Украины Федора ЯРОШЕНКО с представителями миссии МВФ в Украине.

«Относительно дефицита Государственного бюджета и показателей социальных стандартов стороны не пришли к согласию, потому в ближайшее время состоится дополнительная техническая встреча по окончательному уточнению этих и других показателей проекта бюджета Украины на 2010 год», - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Минфина.

Украинские власти на встрече очертили пути наполнения бюджета Украины в текущем году. В частности, за счет налогообложения предметов роскоши, увеличения акцизного сбора на коньяки и сигары, престижные марки автомобилей, за счет внесения изменений в нормативы на специальное использование водных ресурсов, недр и других природных ресурсов.

Как сообщалось, в конце прошлой недели первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА заявила, что МВФ считает приемлемым бюджетный дефицит на уровне 6% от ВВП для продолжения программы сотрудничества. Но эту цифру она назвала не окончательной и отметила, что ее можно считать как ориентир.

МВФ считает необходимым обновить программу сотрудничества с Украиной - Глава Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАН считает необходимым обновить действующую программу сотрудничества с Украиной или разработать новую программу.

"Это зависит от результатов работы миссии, которая сейчас находится в Украине, а также от желания правительства страны проводить необходимые реформы", - заявил он в интервью РИА “Новости”.

Однако окончательное решение о формате сотрудничества МВФ и Украины должно принять само украинское правительство. "Это в большой степени зависит от украинского правительства", - сказал он. После почти пятимесячного перерыва в сотрудничестве, связанного с проведением выборов Президента в Украине, глава МВФ считает необходимым его интенсифицировать. "Я уверен, что в интересах Украины как можно быстрее возобновить отношения с МВФ", - считает он.

Касаясь действующей программы, Д.СТРОСС-КАН отметил, что она сыграла свою положительную роль, в частности в реструктуризации банковского сектора. "Много было сделано в Украине, чтобы улучшить ситуацию, несмотря на то, что эта ситуация была сложной для украинского народа", - сказал он.

В свою очередь директор Европейского департамента МВФ Марек БЕЛКА в интервью РИА “Новости” заявил, что не ожидает заключения какого либо соглашения по программе сотрудничества между МВФ и Украиной по итогам работы миссии Фонда, которая находится сейчас в Киеве. "Мы хотели бы сначала познакомиться с новыми людьми и их программой, а также оценить, что произошло за последние месяцы, когда возникла пауза в наших взаимоотношениях", - сказал он.

Представитель МВФ отметил, что пока не ясно, будет ли продолжена старая программа сотрудничества между Фондом и Украиной или будет подготовлена новая. "Это мы еще не решили", - отметил он, подчеркнув, что многое будет зависеть от работы нынешней миссии, которая предложит тот или иной вариант. "Мы ожидаем от украинского правительства обращения о подготовке последующей программы", - сказал глава Европейского департамента МВФ. Если потребуется, после возвращения нынешней миссии в Вашингтон будет подготовлена еще одна миссия. Однако возможные сроки новой миссии М.БЕЛКА не обозначил. (Текущая миссия МВФ завершит свою работу в Киеве 2 апреля).

Продолжение сотрудничества Фонда и Украины потребует от украинского правительства соблюдение ряда условий, в частности, ограничить бюджетный дефицит. По словам М.БЕЛКА, необходимо также продолжить реформу финансового сектора и привести в порядок газовый сектор страны. "В общем, ничего нового, без этого устойчивый рост в Украине не возобновится", - отметил представитель МВФ.

Касаясь газового сектора Украины, он заявил, что МВФ ожидает реализации двух базовых условий: внутренние цены на газ будут доведены до уровня, который покрывает его себестоимость, а также будет обеспечена прозрачность газового сектора. "Мы настаиваем на прозрачном управлении этим сектором, прозрачном управлении "Нафтогазом", - подчеркнул представитель МВФ. Однако эти условия не означают немедленной реализации. "Конечно, это не должно быть сразу, этого можно достигнуть поэтапно, но это то, о чем мы точно должны договориться", - сказал он.

В то же время М.БЕЛКА высказался с оптимизмом в отношении восстановления украинской экономики. "Украинская экономика прошла дно и есть обнадеживающие признаки в экономике", - считает он. Даже в период приостановки сотрудничества МВФ и Украины ничего драматического не произошло. Так, курс гривны остается достаточно стабильным, катастрофы не произошло. Тем не менее, украинская экономика, по мнению МВФ, переживает достаточно сложные времена. "Мы намерены помочь украинской экономики и правительству, но мы должны понять приоритеты нового правительства и сконструировать программу", - сказал М.БЕЛКА.

ТЭК: Минуглепром назначил и.о. гендиректором «Угля Украины» В. Долю

Министерство угольной промышленности Украины назначило исполняющим обязанности генерального директора государственного предприятия «Уголь Украины» Владимира ДОЛЮ.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Согласно сообщению, до этого назначения В.ДОЛЯ занимал должность заместителя генерального директора госпредприятия.

Также Минуглепром освободил от исполнения обязанностей гендиректора ГП «Уголь Украины» Александра ПЛЮВАКО.

Как сообщал УНИАН, Министерство угольной промышленности Украины назначило исполняющим обязанности генерального директора государственного предприятия «Уголь Украины» Александра ПЛЮВАКО вместо уволенного Олега ПОГОДИНА.

В то же время на предприятии отказались уточнить, когда произошла смена руководства.

А.ПЛЮВАКО до этого назначения возглавлял ГП «Свердловантрацит» (Луганская обл.).

Справка УНИАН. ГП «Уголь Украины» является оператором Оптового рынка угольной продукции и осуществляет продажу практически всего угля, добытого на угольных предприятиях, находящихся в управлении Минуглепрома.

Минтопэнерго оценивает мероприятия по присоединению Украины к ENTSO-E в 8,6 млрд. грн.

Для выполнения комплекса технических и экологических мероприятий, которые являются условием присоединения Объединенной энергосистемы Украины к Европейской сети системных операторов по передаче электроэнергии ENTSO-E, в состав которой вошла UCTE, по предварительным оценкам, потребуется около 8,655 млрд. грн.

Об этом сказано в проекте государственной целевой программы интеграции ОЭС Украины в объединение энергосистем европейских государств, разработанной Минтопэнерго, текстом которой располагает УНИАН.

Согласно документу, на модернизацию и реконструкцию генерирующих мощностей для приведения их к стандартам ENTSO-E потребуется 2,564 млрд. грн. На развитие инфраструктуры и улучшение надежности работы сетевого хозяйства ОЭС требуется 6,086 млрд. грн. На разработку и гармонизацию нормативных актов и технических требований потребуется 4,8 млн. грн.

Источниками финансирования программы, рассчитанной на 2010-2015 годы, определены Государственный бюджет - в объеме 930 млн. грн. (10,8% от общей суммы), а также инвестиции в объеме 7,725 млрд. грн. (89,2%).

Кабмин выделил Минуглепрому 422 млн. грн. на зарплату шахтерам за март

Кабинет министров Украины выделил Министерству угольной промышленности 422 млн. грн. из Стабилизационного фонда на выплату зарплаты шахтерам государственных угледобывающих предприятий за март т.г.

Соответствующее решение Кабмина №683-р от 29 марта т.г. обнародовано на правительственном портале.

Как сообщал УНИАН, в январе и феврале т.г. правительство отдельными распоряжениями уже выделяло 350 и 400 млн. грн. из Стабфонда на указанные нужды.

Нефть подорожала до 82,24 долл. за баррель

Стоимость нефти во вторник в Нью-Йорке незначительно колеблется и повысилась до 82,24 доллара за баррель на фоне ожидания аналитиками данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

На 15.13 мск на электронных торгах в Нью-Йорке нефть с поставкой в мае подорожала на 7 центов, или на 0,1%, - до 82,24 доллара за баррель. На 15.23 мск спотовая цена на нефть марки Brent с майской поставкой в Лондоне понизилась на 34 цента, или на 0,4%, - до 80,26 доллара за баррель. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидают, что запасы нефти за прошедшую неделю увеличились на 2,5 миллиона баррелей, а запасы бензина и дистиллятов - уменьшились на 2,0 миллиона баррелей и 1,25 миллиона баррелей соответственно.

По итогам понедельника на нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil составила 82,17 доллара за баррель, повысившись на 1,88 доллара на фоне позитивных данных о состоянии экономики США - крупнейшем мировом потребителе энергоресурсов.

Фондовый рынок: Американские фондовые индексы растут

Фьючерсы на американские фондовые индексы повышаются на торгах во вторник в ожидании отчета по уровню доверия потребителей к экономике США в марте, сообщает РИА Новости со ссылкой наво Bloomberg.

На торгах во вторник фьючерс на индекс DJIA повысился на 0,2% - до 10846 пунктов. Фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 набрал 0,2% и поднялся до 1171,10 пункта. Фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ-100 увеличился на 0,2% - до 1964 пунктов. "Основные экономические данные были относительно позитивными в последнее время, что усиливает тренд (восстановления экономики - ред.), - заявил агентству Bloomberg глава отдела анализа рынка акций LGT Capital Management Манфред Хофер (Manfred Hofer).- Сегодня являются важными данные по рынку жилья и доверию потребителей. Доверие потребителей является определяющим моментом в США".

Позитивной динамике фьючерсов способствует оптимизм инвесторов, связанный с перспективами восстановления крупнейшей в мире экономики. Еще одним подтверждением этому может стать отчет исследовательской организации Conference Board по индексу доверия потребителей к экономике США за март. Аналитики, опрошенные информационно-аналитическим интернет-порталом dailyFX.com, прогнозируют увеличение индикатора до 50 пунктов с 46 пунктов в феврале.

Тем не менее, хотя показатель может продемонстрировать рост, аналитики считают, что об устойчивом восстановлении экономики можно говорить при превышении индикатора отметки 50 пунктов. Добавило уверенности инвесторам и выступление министра финансов США Тимоти Гайтнера, который заявил накануне, что работодатели могут вскоре приступить к созданию новых рабочих мест. "Экономика становится более сильной, - заявил Гайтнер в интервью телеканалу CNBC. - Вероятно, мы наконец-то находимся на пороге устойчивого периода создания новых рабочих мест". DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний. NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.

Агро: МинАПК прогнозирует в 2010 г. урожай зерна в объеме 46-47 млн. т

Министерство аграрной политики Украины прогнозирует в текущем году урожай зерна на уровне 46-47 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

"Я думаю, мы получим около 46-47 млн. тонн зерна", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, вся посевная площадь под урожай 2010 года составит 26,9 млн. га, в том числе яровых культур – 15,6 млн. га, из них яровых зерновых и зернобобовых – 7,3 млн. га.

Под урожай текущего года посеяно 10,1 млн. га озимых культур, в том числе 8,6 млн. га озимых зерновых культур.

КМУ планирует вернуть "Хлеб Украины" и "Украгролизинг" в управление МинАП

Кабинет министров Украины подготовил проект постановления "О передаче Министерству аграрной политики полномочий по управлению корпоративными правами государства относительно Государственной акционерной компании "Хлеб Украины", сообщил УНИАН источник в правительстве.

По его информации, Кабмин также подготовил постановление о передаче в управление Министерству аграрной политики Национальной акционерной компании "Украгролизинг".

Справка УНИАН. Государственная акционерная компания «Хлеб Украины» создана в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 22 августа 1996 года №1000.

ГАК включает 125 дочерних предприятий, среди которых 72 предприятия по хранению зерна (паспортная мощность хранения – около 6,2 млн. тонн в год, фактическая на сегодня – 3 млн. тонн). Кроме того, в состав ГАК входят Одесский и Николаевский портовые элеваторы.

НАК «Украгролизинг» создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств Государственного лизингового предприятия «Украгролизинг», созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.

ЖКХ: Украинцы в январе-феврале оплатили ЖКУ на 77,2%

Жители Украины в январе-феврале текущего года уплатили за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 6 млрд. грн., что составляет 77,2% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень расчетов за ЖКУ наблюдался в Киеве и Черниговской области (94,5-89,2%), самый низкий – в Севастополе и Днепропетровской области (56,6-65,4%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в феврале т.г. увеличились на 15,8% по сравнению с февралем 2009 года и с учетом электроэнергии (из расчета 100 кВт/ч) составили 423,4 грн.

В Госкомстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в феврале увеличилась на 4,6% по сравнению с январем текущего года и на начало марта составила 12 млрд. 291,3 млн. грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 3,2 месяца. Увеличение задолженности произошло в 25 регионах страны.

В частности, в феврале т.г. задолженность за три и более месяцев имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 36,4% владельцев лицевых счетов, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 27,2%, за вывоз бытовых отходов – 24,6%, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 22,6%, за газоснабжение – 20,4%.

В январе т.г. население оплатило за электроэнергию 610,2 млн. грн., что составляет 132,5% начисленных за этот период сумм. Задолженность населения по оплате электроэнергии на начало февраля т.г. составила 3 млрд. 070,6 млн. грн.

Справка УНИАН. Жители Украины в 2009 году оплатили за жилищно-коммунальные услуги 25,7 млрд. грн., что составляет 92,4% от начисленных за этот период сумм.

Транспорт: Расходы на отрасль транспорта и связи будут сокращены

Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО дал поручение всем профильным заместителям определить перечень первоочередных проектов на 2010 год, реализация которых нуждается в бюджетных средствах, отметив при этом, что в связи с экономической ситуацией расходы в целом на отрасль будут сокращены.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

В частности, министр поручил определить реальную потребность в средствах на развитие всей транспортной инфраструктуры страны, а также детально изучить возможность привлечения новых кредитов и перекредитования имеющихся.

К.ЕФИМЕНКО отметил, что следует сосредоточить внимание на объектах, которые нуждаются в привлечении бюджетных средств в 2010 году. «Мы должны сформировать реальный бюджет, выполнение которого будет содействовать развитию отрасли. Наша позиция в этом вопросе должна быть максимально взвешенной», – сказал он.

При этом министр отметил необходимость соблюдения интересов государственных предприятий и учета их потребностей относительно обновления производственных мощностей, модернизации инфраструктуры и тому подобное. «Нельзя в дальнейшем только латать дыры, – подчеркнул он. – Ведь мы рискуем вообще разрушить систему плановых обновлений».

В частности, по его мнению, необходимо решить вопрос выделения средств на строительство и ремонт автодорог, реконструкцию аэропортов и взлетно-посадочных полос, учитывая подготовку к Евро-2012. «Отдельная строка бюджетных расходов – это дороги. Достаточно отъехать от Киева на 10 км в любом направлении – и сразу чувствуешь все недостатки работы. Все становится понятно без всяких экспертов. Так работать нельзя», – подчеркнул он.

ЕС оставил в "черном списке" украинскую авиакомпанию

Еврокомиссия внесла изменения в “черный список” авиакомпаний, полеты самолетов которых в страны Европейского Союза запрещены.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила сегодня пресс-служба Еврокомиссии.

Согласно внесенным изменениям, Еврокомиссия запретила полеты в страны-члены ЕС всем авиакомпаниям Судана на основании оценок соответствия нормам обеспечения безопасности полетов Международной организацией гражданской авиации.

Вместе с тем, Еврокомиссия разрешила авиакомпании Air Koryo (Демократическая Народная Республика Корея) осуществлять полеты в ЕС двумя самолетами, которые обеспечены необходимым оборудованием в соответствии с обязательными международными стандартами.

Кроме того, Еврокомиссия признала улучшения, осуществленные в области обеспечения безопасности ангольской авиакомпанией TAAG Angola Airlines, разрешив ей осуществлять отдельными самолетами полеты не только в Лиссабон, но и по другим направлениям в ЕС.

Комиссия признала улучшение, осуществленные отдельными авиакомпаниями Филиппин в области обеспечения безопасности, в то же время, решила пока сохранить запрет на полеты всех авиакомпаний этой страны в ЕС. Вместе с тем, Еврокомиссия заявила о готовности помочь власти страны обеспечить необходимые меры безопасности авиаполетов.

Еврокомиссия ввела ограничение на полеты иранской авиакомпании Iran Air, разрешив использовать лишь отдельные самолеты для осуществления полетов в Евросоюз.

В перечне запрещенных в ЕС авиакомпаний остается и одна украинская – “Украинско-Средиземноморские авиалинии”, которой разрешено осуществлять полеты в ЕС только одним самолетом.

В целом, на сегодняшний день полеты в ЕС полностью запрещены трем авиакомпаниям: Ariana Afghan Airlines (Афганистан), Siem Reap Airways International (Камбоджа) и Silverback Cargo Freighters (Руанда).

Кроме того, запрещены полеты еще 278 компаниям из 17 стран мира: Анголы, Бенина, Демократической Народной Республики Конго, Джибути, Экваториальной Гвинеи, Габона (за исключением трех компаний, которые имеют ограниченные права на полеты), Индонезии, Казахстану (за исключением одной компании, имеющей ограниченные права на полеты), Киргизстана, Либерии, Филиппин, Конго, Сьерра-Леоне, Сан-Томе и Принсипи, Судана, Свазиленда и Замбии.

Как сообщал УНИАН, впервые “черный список” авиакомпаний был создан в марте 2006 года.

Требования киевских троллейбусников частично удовлетворены

29 марта после проведения предупредительной акции Национального форума профсоюзов и коллектива киевского троллейбусного депо №2 работникам депо погасили всю задолженность по зарплате за февраль.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального форума профсоюзов Украины, выплата задолженности происходила вчера до позднего вечера и частично сегодня утром.

Кроме того, администрация предприятия пообещала на протяжении трех дней начать выплату зарплат за март.

Председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав ЯКИБЧУК считает, что ликвидация задолженности является результатом солидарной позиции самих работников депо и профсоюзного объединения, которые совместно провели акцию протеста. По его мнению, в условиях экономического кризиса и политической нестабильности единственным механизмом защиты прав трудовых коллективов являются действенные настоящие профсоюзы.

Также М.ЯКИБЧУК сообщил, что, поскольку требования по выплате зарплат работникам депо №2 выполняются, инициативная группа водителей и НФПУ рассматривает возможность перенести запланированную на 5 апреля забастовку на неделю. За это время будет возможность оценить, насколько руководство депо готово выполнять ряд других требований коллектива.

В частности, речь идет о возвращении премий и надбавок, без которых зарплаты водителей снизились вдвое – до 2000-2200 грн. в месяц. Также работники депо требуют оптимизации системы наркологического контроля, обустройства столовых на маршрутах и полноценного обеспечения депо запчастями, поскольку около 80% подвижного состава являются аварийными машинами.

Национальный форум профсоюзов проводит собственное расследование нарушений прав работников троллейбусного депо №2. НФПУ владеет информацией, которая может стать материалом для уголовных и административных дел, в частности, по поводу создания искусственной задолженности по зарплате и нарушения требований безопасности труда по вине администрации предприятия, а также создания неподобающих условий труда и быта наемным работникам, говорится в сообщении пресс-службы НФПУ.

Как сообщал УНИАН, 29 марта председатель инициативной группы водителей Александр КОРНИЕНКО после проведенной предупредительной акции водителей троллейбусов депо №2 сообщил, что требования трудового коллектива были юридически оформлены с дирекцией депо за три месяца до забастовки, но не были удовлетворены, кроме одного, которое частично выполнили 26 марта. “..в пятницу частично заработная плата была работникам погашена. И мы считаем, что это наша большая победа. За январь полностью погашена заработная плата, за февраль – частично, процентов 60-70, и осталось погасить задолженность по заработной плате за март”, - сказал он.

Также вчера М.ЯКИБЧУК заявил, что водители троллейбусов готовы к проведению в Киеве бессрочной забастовки с 5 апреля, если не будут выполнены их требования об улучшении условий труда. По его словам, сегодня практически все работники транспортных организаций города готовы поддержать акцию водителей троллейбусного депо №2.

Регионы: В курортных городах Крыма и Западной Украины будут особые условия для создания игорного бизнеса, заявил сегодня на брифинге во Львове вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос, которую он оценивает подготовку гостиниц Львовской области к Евро-2012, Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что сегодня гостиницы не осматривал, вместо этого, по его словам, с представителями гостиничного бизнеса «обсудили, какие еще необходимы условия для того, чтобы они могли более эффективно и успешно развиваться».

«В курортных городах Крыма и Западной Украины будут особые условия для создания игорного бизнеса, которые будут отличаться от других. Предварительно могу сказать, что в городах-курортах, которые войдут в закон, казино можно будет открывать в 3-, 4- и 5-звездочных гостиницах. В других городах – только в 5-звездочных гостиницах. Там будут выделены льготные условия, о которых я не хочу пока еще говорить», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, гостиницы, которые имеют безукоризненную кредитную историю, могут обращаться в правительство за содействием в получении кредитов на новые гостиничные основные фонды через «Укрэксимбанк» и «Сбербанк».

Как сообщал УНИАН, закон о запрещении игорного бизнеса в Украине вступил в силу в конце июня 2009 года. Этот закон действует до принятия специального законодательства, которое предусматривает право осуществления игорного бизнеса в специально созданных игорных зонах.

24 марта председатель Госкомпредпринимательства Михаил БРОДСКИЙ заявил о намерении принять закон, который позволяет деятельность казино в гостиницах Крыма, а также, возможно, в пятизвездочных гостиницах крупных городов Украины.

Керчь осталась без воды

Керчь осталась сегодня без воды - объекты водоканала отключили от электроснабжения из-за долгов предприятия.

«Сегодня город обезвожен. Остановлена водоочистная станция, стоят все насосные станции. Есть вода, которая потихоньку проходит самотеком. Верхние этажи домов, в основном, все без воды», - сообщил по телефону корреспонденту УНИАН сотрудник водоканала.

Это не первое отключение объектов водоканала в марте, но самое масштабное.

Водоканал задолжал за электричество 28 млн. грн.

«Долг (накапливается) с девяностых годов. «Крымэнерго» с помощью отключений объектов водоканала хочет получить эти деньги», - сказал собеседник агентства.

Население Керчи задолжало за воду 6,5 млн. грн. Долги также имеются у занимающихся теплоснабжением в городе организаций.

«Период (нынешнего отключения) не оговаривается. Ведется интенсивная работа для включения», - сказали в водоканале.

В Керчи проживают более 150 тыс. жителей.