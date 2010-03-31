Сегодня в РФ первые похороны погибших в московском метро

В Москве, Подмосковье и Калуге сегодня пройдут первые похороны жертв терактов, совершенных 29 марта в московском метро, передает Радио «Свобода».

По уточненным данным МЧС России, в результате терактов в московском метрополитене, которые произошли в понедельник утром, пострадали в общей сложности 95 человек и 39 погибли, сообщили РИА Новости в среду в управлении информации МЧС РФ.

78 пострадавших в результате терактов в метро остаются на лечении в десяти московских больницах. Всего, по данным МЧС России, различные травмы, ранения и контузии в результате взрывов на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" получили 95 человек. Многие из них после оказания медпомощи были отпущены домой.

Ранее в Минздравсоцразвития сообщили, что по информации 21 час по московскому времени 30 марта, в клиниках находились 74 пострадавших. Двое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии, в тяжёлом состоянии - 17 человек, состояние 38 человек находится в состоянии средней тяжести, в удовлетворительном состоянии – 17 человек.

Вместе с тем, медики отмечают, что число пострадавших всё ещё подвижно. Многие пассажиры, получившие травмы и ранения, вообще не стали обращаться к врачам за помощью, однако позднее, почувствовав себя плохо уже дома, либо сами приехали в больницы, либо вызвали скорую помощь.

В то же время, информация о числе погибших не изменилась. По сведениям МЧС, в результате терактов в московском метро составляет 39 человек. Тела двух из них пока не опознаны. Среди жертв двое граждан Таджикистана, житель Севастополя, шестеро приезжих из Калужской, Тамбовской, Белгородской областей, Якутии, городов Краснознаменск и Курск. МЧС России на своём официальном сайте постоянно обновляет списки пострадавших, сообщает ИТАР-ТАСС.