В Вашингтоне неизвестные устроили стрельбу по толпе

Жертвами стрельбы, устроенной неизвестными во вторник вечером в Вашингтоне, стали трое человек, шестеро ранены, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

Ранее сообщалось о девяти раненых. Двое из трех погибших скончались в Центральном госпитале Вашингтона. Трое раненных во время инцидента находятся в критическом состоянии. По данным главы столичной полиции Кэти Ланьер, злоумышленники начали "поливать пулями толпу", которая стояла перед одним из зданий на улице Саут-Кэпитол-стрит на юге американской столицы. После продолжительной погони сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать трех подозреваемых в стрельбе. Правда, после этого четверым полицейским понадобилась медицинская помощь.

Личности задержанных устанавливаются. Мотивы преступления окончательно не установлены. "Нам многое удалось сделать на пути к прекращению борьбы между преступными бандами, и если это опять разборки между бандами, то позор всем нам", - заявила Ланьер. Некоторые районы Вашингтона, в том числе, южные, известны высоким уровнем преступности.