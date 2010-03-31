В РФ новая серия терактов

Число пострадавших в результате двух взрывов в среду в дагестанском Кизляре возросло до 18 человек, сообщил РИА Новости по телефону источник в правоохранительных органах города. Данные о погибших разнятся. СКП РФ сообщает о семи погибших, МВД Дагестана - о девяти. Среди погибших начальник Кизлярского ОВД. "Почти все пострадавшие - сотрудники правоохранительных органов", - сказал источник.

Первый взрыв в Кизляре произошел 31 марта в 08:45 по московскому времени на улице Ленина, 6. По предварительным данным, бомба взорвалась в припаркованном автомобиле "Нива" в тот момент, когда с ним поравнялась милицейская машина. На месте взрыва образовалась воронка размером два на шесть метров. Взрывом были повреждены три машины, припаркованные рядом. После взрыва машины загорелись.

Примерно через 20 минут на место происшествия, где работала следственно-оперативная группа, ворвался смертник, который был одет в милицейский китель, и привел в действие имевшееся при себе взрывное устройство. В результате, по предварительным данным, погибло пять сотрудников милиции, в том числе начальник Кизлярского отдела внутренних дел", - говорится в сообщении СКП.

В управлении информации МЧС России добавили, что взрывы произошли примерно в 300 метрах от зданий МВД и ФСБ республики, а также от здания гимназии.