ДАЙДЖЕСТ СМИ за 31 марта

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «У Таруты отобрали львовский стадион», в котором пишет - компания «Азовинтекс», близкая к Сергею Таруте, потеряла статус генподрядчика строительства стадиона к Евро-2012 во Львове. Эксперты хоть и не исключают политической подоплеки в отстранении от одного из ключевых проектов в стране компании бизнесмена, близкого к экс-премьеру Юлии Тимошенко, однако признают - у Кабмина были все основания быть недовольным подрядчиком…

http://delo.ua/biznes/kompanii/u-taruty-lvovskij-stadion-139028/

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Также «Дело» в материале «Нефтетрейдеры придумали свою бензиновую формулу» пишет - сегодня должно состояться совещание руководства Министерства топлива и энергетики и нефтетрейдеров. На этом мероприятии нефтетрейдеры представят чиновникам свой вариант возможной новой формулы рыночного ценообразования на рынке нефтепродуктов…

http://delo.ua/vlast/zakony-gosregylirovanie/neftetrejdery-pridumali-svoju-benzinovuju-formulu-139027/

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«Дело» в материале «Нацбанк увеличил портфель гособлигаций на 2,2 млрд. грн.» пишет – Национальный банк увеличил портфель госбумаг еще на 2,2 млрд. грн. Именно на такую сумму выросла сумма ОВГЗ в собственности НБУ с 22 по 29 марта, о чем свидетельствует статистика НБУ. Как отмечают эксперты, одним из факторов прироста портфеля ОВГЗ у НБУ на прошлой неделе была переоценка бумаг…

http://delo.ua/dengi/banki/nacbank-uvelichil-portfel-gosobligacij-na-2-mlrd.-139032/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Годы прошли» пишет - два из трех крупнейших мировых производителей железной руды – BHP Billiton и Vale – переходят на квартальные контракты с азиатскими сталелитейными компаниями. Это изменит систему годовых контрактов, определявшую картину мирового рынка последние 50 лет. По условиям новых контрактов, стоимость железной руды вырастет на 90-100%. Аналогичное подорожание эксперты ожидают и в Украине – производители руды "Метинвест" и Ferrexpo традиционно привязывают цены к контрактам мировых добытчиков…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1346352

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Давальческие схемы растянут во времени» пишет - вчера парламент одобрил увеличение в четыре раза, до 360 дней, срока на проведение операций с давальческим сырьем в Украине и за рубежом. Бизнесмены одобряют эту инициативу. Впрочем, ко второму чтению депутаты могут сократить перечень отраслей, на которые распространяется 360-дневный срок…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1346359

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Издание «Экономические известия» в материале «МВФ уговаривали допоздна» пишет – согласится ли Украина начать непопулярные энергетические реформы уже в ближайшее время или нашей власти удастся уговорить мировых финансистов подождать еще немного - судьба очередного транша МВФ решалась вчера в стенах Кабмина. Миссия, возможно, даст денег правительству, но только в обмен на энергореформы…

http://eizvestia.com/markets/full/4194851

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Также «Экономические известия» в публикации «Роспись попала под перепись» пишут - сегодня Кабмин рассмотрит основные параметры госбюджета-2010. В распоряжение издания попал проект этого документа. Из текста становится понятно, что проект бюджета Николая Азарова по сути будет модернизированным вариантом проекта бюджета Юлии Тимошенко образца сентября прошлого года…

http://eizvestia.com/fin/full/4194845

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«Газета по-киевски» в материале «Под домами не ходите. Они осыпаются» пишет - со зданий в центре Киева опадают куски штукатурки, плитка и элементы декора

Пока все еще не решен вопрос, выделять ли деньги в бюджете-2010 на ремонт жилого фонда, дома на центральных улицах столицы в прямом смысле разваливаются. Иногда плитка, штукатурка и декоративная лепнина падают прямо на головы прохожих…

http://mycityua.com/articles/city/2010/03/31/051629.html

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«Газета по-киевски» в материале «Украинский интернет собирается на iForum» пишет – 1 апреля в Киеве пройдет Форум интернет-деятелей. В этом году на мероприятии особенно «звездный» состав - те, кто «делает» Уанет плюс ключевые деятели Рунета. Суть мероприятия организаторы формулируют примерно так: «собрать «на кофе» всех, из кого состоит украинский Интернет: от активных пользователей и ярких блоггеров до ключевых инвесторов. Кстати, впервые форум прошел в марте минувшего года и собрал более тысячи участников…

http://mycityua.com/articles/country/2010/03/30/132516.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Бензин подешевел до 8,20 грн. Обещают по 8,10» пишет – во вторник большинство киевских заправок продавали бензин по 8,20 грн. за литр А-95, хотя в пятницу министр ТЭК Юрий Бойко договорился с участниками нефтяного рынка о снижении цены с 8,35 до 8,10. Просто эта договоренность носит рекомендательный характер, а чтобы она стала обязательной, нужно решение Антимонопольного комитета, считают эксперты…

http://www.segodnya.ua/news/14126626.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Что делать с проблемной ипотекой? На выбор - три варианта…» пишет – ипотечные кредиты на сегодня являются социальной проблемой Украины. Банковская система обросла ими на сумму порядка 10 млрд долл. Какой выход? Он не один, их - три, все зависит от выбора власти...

https://economics.unian.net/rus/detail/41814

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «МВФ и Россия: кто и как предлагает «оздоровить» Нафтогаз...» пишет – украинская власть ведет переговоры с МВФ относительно оздоровления Нафтогаза, что является составляющей условий получения очередного транша. Но Россия не остается в этом вопросе «за кадром»…

https://economics.unian.net/rus/detail/41843

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Микола Присяжнюк: “В АПК існує нагальна потреба кардинальних, але не радикальних змін” подает эксклюзивное интервью изданию министра агрополитики Николая Присяжнюка

https://economics.unian.net/ukr/detail/41859

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Рейсовый терроризм» пишет – Минтранс РФ собирается сделать именными билеты на междугородные автобусы. На этом транспорте террористы, скорее всего, добрались до Москвы…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/03/31/229752

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Издание «Ведомости» в материале «Копейка Медведева» пишет – закон, допускающий взыскание с граждан недоимок без суда, может быть принят со второй попытки. Идею концептуально поддержал президент России Дмитрий Медведев…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/03/31/229802

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Издание «Известия» в публикации «Рубль накрыло взрывной волной» пишет – взрывы в московском метро подорвали рубль и фондовые индексы. Курсы доллара и евро резко подскочили. По словам аналитиков, в ближайшие дни роста на фондовых и валютных рынках можно не ждать…

http://www.izvestia.ru/economic/article3140247/

(УНИАН)