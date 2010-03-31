БЮТ попросила депутатов-совместителей "на выход"

Фракция БЮТ призывает народных депутатов, которые были назначены на должности в органы исполнительной власти, безотлагательно написать заявления о досрочном прекращении своих депутатских полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания заявил народный депутат из фракции БЮТ Олег ЛЯШКО.

Он напомнил, что 22 народных депутата уже сложили свои полномочия в связи с назначением на должности в органы власти, но затем состоялся еще ряд назначений.

«Мы призываем выполнять требования Конституции, и подать заявления о прекращении депутатских полномочий», - сказал О.ЛЯШКО.