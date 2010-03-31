В Украину прибыли Телботт и Солана

Сегодня, 31 марта, в Украину по приглашению Фонда Виктора Пинчука прибыли бывший заместитель госсекретаря США и президент «Брукингз-Института” Строуб ТЕЛБОТТ и бывший Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности (1999-2009) и Генеральный секретарь НАТО (1995-1999) Хавьер СОЛАНА.

Как сообщили УНИАН в Фонде В.Пинчука, ведущие специалисты в области внешней политики и политики безопасности специально прибыли в Киев для участия в публичной дискуссии, которую проводят «Ялтинская Европейская Стратегия» (YES) и Фонд Виктора Пинчука.

Событие, в котором примут участие студенты, аспиранты и молодые научные работники ведущих вузов Украины, состоится в Дипломатической академии МИД Украины. Гости будут выступать перед аудиторией на тему «Глобальные вызовы: как отвечают на них Европа и США?» и будут отвечать на вопросы участников дискуссии.

Также сегодня в рамках визита С.ТЕЛБОТТ и Х.СОЛАНА примут участие в заседании «Дипломатического клуба» с участием влиятельных украинских политиков, экспертов и представителей деловых кругов. «Дипломатический клуб» - совместный проект Фонда Виктора Пинчука и Фонда Арсения Яценюка «Open Ukraine».