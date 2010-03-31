Ведение бизнеса будет упрощено

Правительство утвердило пакет законопроектов, упрощающих ведение бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

По его словам, правительство утвердило законопроект по внесению изменений в некоторые законодательные акты относительно ведения системы электронной государственной регистрации субъектов хозяйствования.

В.ЛУКЬЯНЕНКО отметил, что данный законопроект будет гарантировать защиту имущественных прав предпринимателей. Это даст возможность в одной базе регистрировать все необходимые данные по хозяйственной деятельности.

Также, благодаря этому, будет упрощена система запросов в государственном реестре юридических лиц.

«Это сокращает процесс и уменьшает время на эти процессы», - отметил В.ЛУКЬЯНЕНКО.

Кроме того, по его словам, правительство утвердило законопроект относительно упрощения процесса государственной регистрации юридических лиц и физлиц-предпринимателей.

Также утвержден законопроект, которым предусматривается уменьшение штрафов для бизнеса при регистрационных процедурах и увеличение штрафов для государственных служащих, которые отказывают или затягивают с выдачей разрешений. Речь идет о том, что если у государственного органа нет обоснования для отказа в выдачи разрешений, это считается молчаливым согласием.

Еще одним законопроектом, утвержденным правительством, предлагается ввести контроль за деятельностью предпринимателей только со стороны центральных органов исполнительной власти.

По словам В.ЛУКЬЯНЕНКО, это должно сократить количество проверок для бизнеса.

В целом, эти законопроекты, по его словам, должны ускорить бизнес процессы в Украине.