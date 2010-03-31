Семиноженко: Власть не против сооружения памятника Сталину

Вице-премьер-министр Владимир СЕМИНОЖЕНКО заявляет, что власть не будет препятствовать сооружению памятника Иосифу Сталину в Запорожье.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.СЕМИНОЖЕНКО сообщил сегодня в Кабинете министров.

«Я считаю, что в каждой области и общественной организации должны все сделать, чтобы не обострять столкновения разных мнений. Это должна быть общественная инициатива, выдавливать через власть мы не будем. Мы - за покой, толерантность, и чтобы не было столкновений мы отвечаем. Именно так государство и будет действовать», - сказал В.СЕМИНОЖЕНКО.

Как сообщал УНИАН, к 9 мая 2010 г. Запорожский обком КПУ намерен установить в Запорожье первый за время независимости Украины памятник И.Сталину.