ГЛАВНОЕ на 31 марта (день)

Хроника дня

*** Политика: В Украину прибыли Телботт и Солана Сегодня, 31 марта, в Украину по приглашению Фонда Виктора Пинчука прибыли бывший заместитель госсекретаря США и президент «Брукингз-Института” Строуб ТЕЛБОТТ и бывший Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности (1999-2009) и Генеральный секретарь НАТО (1995-1999) Хавьер СОЛАНА.

Как сообщили УНИАН в Фонде В.Пинчука, ведущие специалисты в области внешней политики и политики безопасности специально прибыли в Киев для участия в публичной дискуссии, которую проводят «Ялтинская Европейская Стратегия» (YES) и Фонд Виктора Пинчука.

Событие, в котором примут участие студенты, аспиранты и молодые научные работники ведущих вузов Украины, состоится в Дипломатической академии МИД Украины. Гости будут выступать перед аудиторией на тему «Глобальные вызовы: как отвечают на них Европа и США?» и будут отвечать на вопросы участников дискуссии.

Также сегодня в рамках визита С.ТЕЛБОТТ и Х.СОЛАНА примут участие в заседании «Дипломатического клуба» с участием влиятельных украинских политиков, экспертов и представителей деловых кругов. «Дипломатический клуб» - совместный проект Фонда Виктора Пинчука и Фонда Арсения Яценюка «Open Ukraine».

Финансы: Азаров надеется, что переговоры с МВФ завершатся разработкой новой программы

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется, что переговоры с Международным валютным фондом завершатся разработкой новой программы сотрудничества или "серьезной трансформацией" действующей.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом глава правительства заявил вчера во время встречи с руководителем миссии Европейского департамента МВФ Атанасиосом АРВАНИТИСОМ.

«Надеюсь, что мы завершим переговоры разработкой новой программы или серьезно трансформируем предыдущую программу», - сказал Н. АЗАРОВ.

По словам премьера, сейчас в Украине сложилась политическая стабильность, которая позволяет рассчитывать на экономическую стабилизацию.

Он также отметил, что сейчас правительство завершает разработку реалистического, сбалансированного бюджета на 2010 год. «Конечно, это трудный, «кризисный» бюджет. Но это реальный бюджет, который позволит нам стабилизировать фискальную сферу и подготовить реформы, которые мы будем проводить уже в текущем году и - главным образом - в следующем», – заявил Н. АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что проведение реформ всегда требует финансовых ресурсов, и в этом вопросе КМУ рассчитывает на поддержку Фонда.

«Надеемся, что кредит Международного валютного фонда позволит нам использовать эти ресурсы на проведение реформ. «Проедания ресурсов» больше не будет», - сказал Н. АЗАРОВ.

В свою очередь А. АРВАНИТИС отметил, что миссия МВФ поддерживает проведение в Украине ряда реформ.

«МВФ наряду с другими международными финансовыми институтами готов предоставить поддержку Украине, в частности, оказывать техническую и финансовую помощь», - отметил он.

Стороны также подробно обсудили планы украинского правительства по наполнению доходной части бюджета, концентрации расходов на самых необходимых направлениях и ограничению дефицита бюджета.

Кроме того, в Секретариате Кабмина сообщили, что рабочая группа украинских чиновников во главе с вице-премьер-министром Сергеем ТИГИПКО и министром топлива и энергетики Юрием БОЙКО в четверг проработает с миссией МВФ вопросы, поставленные в ходе сегодняшней встречи Н. АЗАРОВА с А. АРВАНИТИСОМ.

Следующая встреча премьера с миссией МВФ состоится также в четверг.

Тигипко: Дефолта по внутренним и внешним государственным платежам не будет

Вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО прогнозирует, что дефолта по внутренним и внешним государственным платежам не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам.

“Будут выплачиваться заработные платы, пенсии, все обязательства государство будет обслуживать. По внешним долгам дефолта не будет”, - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, правительстве сейчас отрабатывает все проблемные вопросы по бюджету-2010.

“Речь идет и о наполнении Пенсионного фонда и о сбалансированности бюджета НАК “Нафтогаз Украины”, и о уровне возмещения НДС”, - сказал С.ТИГИПКО.

Он также заявил, что по итогам марта по долгам “Нафтогаза”, возможно будет рассчитаться собственными силами.

Как сообщал УНИАН, 2 марта первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА высказала мнение, что на сегодняшний день ситуация с внутренними долгами Украины может свидетельствовать о существовании рисков технического дефолта, в то время как ситуация с внешними долгами таких рисков не демонстрирует .

13 марта на брифинге министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО заявил, что на сегодняшний день, не смотря на сложную ситуацию в финансовой системе Украины, в стране нет угрозы дефолта.

ФРС: Экономика США набирает обороты

Экономическое восстановление США набирает обороты, так как деловая активность укрепляется, несмотря на сохраняющуюся слабость рынка труда, заявил во вторник президент ФРБ Далласа Ричард Фишер.

Он указал на улучшение в разных областях экономики - от грузоперевозок до розничной торговли - утверждая, что восстановление экономики идет стабильным, устойчивым путем,сообщает Рейтер.

Эти комментарии говорят о том, что Фишер, инфляционный "ястреб", настрой которого несколько смягчился в последние месяцы, готов к отмене некоторых антикризисных мер, осуществляемых ФРС в целях борьбы с финансовым кризисом.

"В совокупности многочисленные факты свидетельствуют, что в отсутствие какого-либо внешнего потрясения, восстановление, начавшееся прошлым летом, вряд ли пойдет вспять, и будет прогрессировать, медленно набирая обороты в течение года", - сказал Фишер.

Он повторил свой прогноз о том, что ВВП США вырастет в 2001 году примерно на 3 процента.

"Это меньше, чем то, к чему мы привыкли до кризиса, и это может не привести и такому быстрому снижению безработицы, как нам хотелось бы. Но это позитивно и достойно внимания", - сказал он, выступая на конференции.

Фишер также заявил, что пока не призывает к повышению ключевой ставки, ни к продаже активов. Но он добавил, что у ФРС есть инструменты, необходимые для отмены денежно-кредитных стимулов в нужное время.

В этом году Фишер не является голосующим членом Комитета ФРС по работе на открытом рынке, однако он участвует в дискуссиях Центробанка, которые проходят по 10 раз в год.

Новости банков: «Экспобанк» увеличить уставный капитал на 104 млн. грн.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, банк намерен провести закрытое размещение 98 115 000 шт. простых именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1,06 грн. каждая.

Размещение акций допэмиссии планируется провести с 4 по 25 июня 2010 года.

Вопрос увеличения уставного капитала будет рассмотрен на общем собрании акционеров банка 26 апреля.

Справка УНИАН. ОАО «КБ «Экспобанк» зарегистрировано в 1991 году.

Активы банка на 1 января т.г. составили 2,093 млрд. грн., обязательства – 1,826 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 1,732 млрд. грн., размер собственного капитала – 267,506 млн. грн., уставный капитал – 200,229 млн. грн.

Убыток «Экспобанка» в 2009 г. составил 17 млн. грн. против 3,7 млн. грн. прибыли за 2008 г.

По данным банка, на 1 января 2010 г. более 10% акций банка владели: Юрий ГЕТЬМАНЕНКО, прямое участие – 75,1137%, опосредованное – 24,8863%; ООО «Экспобизнес», прямое участие – 10,9488%.

«Укрпромбанк» объявил тендер по отбору оценщика активов

ООО «Укрпромбанк» объявило тендер по отбору оценщика активов банка с целью их дальнейшей реализации на конкурсной основе. Об этом говорится в сообщении банка, опубликованном в газете «Голос Украины» 31 марта.

Среди требований к участникам тендера: наличие сертификата/лицензии субъекта оценочной деятельности, опыт проведения аналогичный оценок в банковском секторе, наличие региональной сети, специализация в различных отраслях, безупречная деловая репутация, соответствие тарифов участника тендера средневзвешенным рыночным тарифам на проведение оценки имущества (активов).

Также указывается, что тендерные предложения принимаются не позже, чем 31 марта.

Как сообщал УНИАН, в конце января т.г. Нацбанк принял решение отозвать лицензию и начать процедуру ликвидации ООО «Укрпромбанк».

ФР: ФГИ выставил на продажу 76% акций «Лугансктепловоза» Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении приватизационного конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже государственного пакета акций ОАО «Лугансктепловоз» в размере 76,001% уставного капитала.

Об этом сообщается в официальном издании ФГИУ «Ведомости приватизации» (номер от 31 марта т.г.).

Стартовая цена выставленного на продажу госпакета «Лугансктепловоза» составляет 400 млн. грн.

В соответствии с конкурсными условиями, к участию в конкурсе могут быть допущены компании, осуществляющие не менее трех лет деятельность по производству локомотивов, поездов или комплектующих к ним, или не менее года осуществляющие контроль над предприятиями, занимающимися выше перечисленной деятельностью.

Конкурс по продаже «Лугансктепловоза» состоится 15 июня 2010 года.

Как сообщал УНИАН, согласно утвержденному приказом Фонда госимущества от 5 января этого года помесячному пообъектному плану-графику выставления на продажу госпакетов акций на 2010 год, Фонд планировал объявить конкурс с элементами аукциона по продаже возвращенного в государственную собственность 76%-ного пакета акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" в марте.

Справка УНИАН. Фонд госимущества Украины 19 июля 2006 года объявил конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона по продаже 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз".

23 марта 2007 года ФГИУ признал «Управляющую компанию «Брянский машиностроительный завод» (входящую в российский "Трансмашхолдинг") победителем конкурса: пакет был продан за 292,505 млн. грн. при стартовой цене 292 млн. грн. Покупатель был внесен в реестр собственников «Лугансктепловоза» 13 апреля 2007 года.

В октябре 2009 года регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" со счета УК «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда госимущества. Акции были зачислены на счет ФГИУ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября.

Рынок акций США вырос на новостях от Apple

Рынок акций США вырос во вторник, благодаря данным, подтвердившим стабилизацию экономики, а котировки Apple Inc подскочили после новости о том, что компания разрабатывает новый iPhone, сообщает Рейтер.

Поскольку индекс S&P 500 сейчас на 73,4 процента выше "дна", достигнутого в марте 2009 года и на пути к тому, чтобы вырасти четвертый квартал подряд, инвесторы фиксируют прибыль и финансовые компании приняли на себя основной удар распродаж.

"Акции просто понемногу продвигаются вверх, рост избирателен, это короткая неделя и конец квартала, люди закрыли многие позиции", - сказал Кливленд Рукерт из Birinyi Associates Inc.

Бумаги Apple достигли исторического максимума закрытия, поднявшись на 1,5 процента после того, как газета Wall Street Journal сообщила, что компания разрабатывает новый iPhone, который будет работать в мобильной сети Verizon Communications. Акции Verizon поднялись на 2,6 процента.

Индекс Dow Jones вырос на 0,11 процента до 10.907,42 пункта. Индекс Standard & Poor`s 500 не изменился, оставшись на уровне 1.173,27 пункта. Индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,26 процента до 2.410.69 пункта.

Акции промышленных компаний - самого успешного сектора в первом квартале - также выросли. Котировки 3M Co. повысились на 3,6 процента.

Доверие потребителей в США выросло в марте благодаря надеждам на улучшение состояния рынка труда, сообщила Conference Board.

ТЭК: В ближайшие дни цены на нефтепродукты в Украине снизятся на 5% В ближайшие дни цены на нефтепродукты в Украине будут снижены на 5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

Он отметил, что соответствующая договоренность была достигнута между правительством и нефтетрейдерами.

«На 5% все цены будут снижены», - сказал А.КЛЮЕВ, отметив, что некоторые нефтетрейдеры уже снизили цену.

Как сообщал УНИАН, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 19 по 26 марта 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-80 – увеличились на 5,5% - с 6,78 грн./литр до 7,15 грн./литр

Бензин А-92 – увеличились на 4,2% - с 7,33 грн./литр до 7,64 грн./литр

Бензин А-95 – увеличились на 4,2% - с 7,80 грн./литр до 8,13 грн./литр

Дизельное топливо – увеличились на 5,5% - с 6,76 грн./литр до 7,13 грн./литр

«Нафтогаз Украины» выплатил свыше 75 млн. долл. процентов по евробондам НАК «Нафтогаз Украины» осуществила первую выплату купонного платежа на сумму свыше 75 млн. долл. по еврооблигациям с погашением в конце сентября 2014 года, выпущенным осенью 2009 года в рамках реструктуризации внешнего долга.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

По словам собеседника агентства, выплата осуществлена в установленный срок и в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2009 года НАК «Нафтогаз Украины» завершила комплексную реструктуризацию внешнего долга путем формального обмена еврооблигаций и других обязательств на новые еврооблигации на общую сумму 1 млрд. 595,017 млн. долл. с погашением 30 сентября 2014 года под 9,5% годовых. Купон по ним выплачивается раз в полгода - 30 марта и 30 сентября.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Одесса-Броды» будет качать нефть в Беларусь? Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО поручил правительству провести переговоры с Украиной об использовании нефтепровода «Одесса-Броды» для транспортировки нефти в Беларусь.

Как сообщает РАР, соответствующее поручение А.ЛУКАШЕНКО дал первому вице-премьер-министру Беларуси Владимиру СЕМАШКО.

Как сообщал УНИАН, Президент Беларуси А.ЛУКАШЕНКО и Президент Венесуэлы Уго ЧАВЕС договорились об организации поставок венесуэльской нефти в Беларусь. Страна вынуждена искать возможности диверсификации путей поставок нефти из-за увеличения Россией пошлины при поставках своей нефти на белорусские НПЗ.

Предусматривается, что Венесуэла в мае 2010 года поставит в Беларусь через Одесский порт пробную партию нефти в объеме до 80 тысяч тонн, а до конца года планирует поставить до 4 млн. тонн.

25 марта Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Игорь ЛИХОВОЙ заявил, что Украина может предложить Беларуси мощности нефтепровода «Одесса-Броды» для транспортировки нефти из Венесуэлы на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

О возможностях транспортировки нефти в Беларусь из Венесуэлы через «Одесса-Броды» также заявлял эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

Цены на нефть в США поднялись до 82,37 доллара

Цены на нефть по итогам торгов, которые состоялись во вторник на Нью-йоркской товарной бирже, поднялись до отметки 82,37 доллара за баррель. По сравнению с предыдущей торговой сессией, проведенной накануне, "черное золото" подорожало на 20 центов, сообщает ИТАР-ТАСС.

По мнению специалистов, росту цен на нефть способствовали новые данные об уровне потребительского доверия. По расчетам базирующейся в Нью-Йорке влиятельной исследовательской организации "Конференс борд", соответствующий индекс в марте поднялся до 52,5 пункта против 46,4 пункта в феврале. Индекс потребительского доверия отражает отношение населения к экономической ситуации в стране, степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить средства на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе.

Предпринимательство: Кабми утвердил пакет законопроектов, упрощающих регистрацию бизнеса

Правительство утвердило пакет законопроектов, упрощающих ведение бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

По его словам, правительство утвердило законопроект по внесению изменений в некоторые законодательные акты относительно ведения системы электронной государственной регистрации субъектов хозяйствования.

В.ЛУКЬЯНЕНКО отметил, что данный законопроект будет гарантировать защиту имущественных прав предпринимателей. Это даст возможность в одной базе регистрировать все необходимые данные по хозяйственной деятельности.

Также, благодаря этому, будет упрощена система запросов в государственном реестре юридических лиц.

«Это сокращает процесс и уменьшает время на эти процессы», - отметил В.ЛУКЬЯНЕНКО.

Кроме того, по его словам, правительство утвердило законопроект относительно упрощения процесса государственной регистрации юридических лиц и физлиц-предпринимателей.

Также утвержден законопроект, которым предусматривается уменьшение штрафов для бизнеса при регистрационных процедурах и увеличение штрафов для государственных служащих, которые отказывают или затягивают с выдачей разрешений. Речь идет о том, что если у государственного органа нет обоснования для отказа в выдачи разрешений, это считается молчаливым согласием.

Еще одним законопроектом, утвержденным правительством, предлагается ввести контроль за деятельностью предпринимателей только со стороны центральных органов исполнительной власти.

По словам В.ЛУКЬЯНЕНКО, это должно сократить количество проверок для бизнеса.

В целом, эти законопроекты, по его словам, должны ускорить бизнес процессы в Украине.

Число органов госконтроля и надзора сократится вдвое

Правительство планирует сокращение количества органов государственного контроля и надзора почти вдвое - с 78 до 40. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО, комментируя одобрение Правительственным комитетом по вопросам реформ очередного проекта закона по вопросам дерегулирования экономики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, по его словам, законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «Об основных принципах государственного надзора (контролю) в сфере хозяйственной деятельности» предусматривает, в частности, сокращение количества органов государственного контроля и надзора почти в два раза - с 78 до 40.

По словам вице-премьера, административные преграды сдерживают инвестирование в украинскую экономику больше, чем неразвитая инфраструктура. Снятие этих препятствий является чрезвычайно важной задачей правительству. В соответствии с исследованиями IFC (МФК), лишь на три процедуры – проверки, разрешения и техническое регулирование – украинский бизнес в 2008 году израсходовал около 8,2 млрд. гривен. «Это почти один процент ВВП. На эти деньги бизнес мог бы создать больше двухсот тысяч рабочих мест, но вынужден был кормить армию чиновников», - подчеркнул вице-премьер.

С.ТИГИПКО отметил, что украинские предприятия сейчас проверяются в 10-15 раз чаще, чем европейские. «Руководители некоторых украинских предприятий до двух рабочих дней в неделю тратят на общение с проверяющими органами. Такая ситуация является недопустимой. Мы продолжим работу над кардинальным дерегулированием экономики, что позволит значительно повысить инвестиционную привлекательность Украины», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Автопром: "АвтоВАЗ" продал по программе утилизации свыше 7 тыс. машин

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей "АвтоВАЗ" реализовал по госпрограмме утилизации автомобилей по данным на 30 марта 7,1 тысячи машин, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

Программа, которая дает возможность сдать в утиль автомобиль старше десяти лет и приобрести взамен со скидкой в 50 тысяч рублей новое авто отечественного производства, стартовала 8 марта 2010 года в России. Вместо старого авто теперь можно приобрести машины российской сборки, включенные в официальный перечень Минпромторга. "Всего получено около 83 тысяч заявок на приобретение новых автомобилей Lada по этой программе", - отмечается в сообщении. При этом на долю дилеров "АвтоВАЗа"с начала работы госпрограммы приходится 72% от общего количества выданных свидетельств - около 21 тысячи штук, при этом общее количество выданных Минпромторгом свидетельств на 30 марта - более 29 тысяч штук.

"Производственный план "АвтоВАЗа" на апрель и следующие месяцы впервые формируется с учетом индивидуальных заказов потребителей; срок исполнения - от двух до четырех месяцев в зависимости от модели, что вполне соотносимо с общемировой практикой", - рассказал вице-президент автогиганта по продажам и маркетингу Максим Нагайцев, слова которого приводятся в сообщении. Как отмечается в сообщении, акция по продажам Lada Kalina в комплектации "стандарт" за 199 тысяч рублей продолжается, но "высокие темпы продаж скорректировали предложение по другим семействам Lada". Так, акция на Lada 2105 за 99 тысяч рублей уже завершена. Кроме того, "АвтоВАЗ" увеличил количество своих дилеров, участвующих в госпрограмме - теперь по программе работает 162 дилерских центра, ранее - 141.

По данным Минпромторга, в РФ в настоящее время зарегистрировано 14 миллионов автовладельцев, возраст машин которых превышает десять лет. Правительство выделило для реализации этого проекта в общей сложности около 11 миллиардов рублей. В списки участников попали 1,57 тысячи дилеров и 153 утилизатора.

Согласно прогнозам, по программе утилизации в 2010 году может быть продано около 200 тысяч автомобилей. После окончания пилотного проекта по утилизации автомобилей, срок которого истекает в ноябре текущего года, Минпромторг планирует объявить тендер на разработку основной программы утилизации.

ЧП: Сегодня в России первые похороны погибших в московском метро

В Москве, Подмосковье и Калуге сегодня пройдут первые похороны жертв терактов, совершенных 29 марта в московском метро, передает Радио «Свобода».

По уточненным данным МЧС России, в результате терактов в московском метрополитене, которые произошли в понедельник утром, пострадали в общей сложности 95 человек и 39 погибли, сообщили РИА Новости в среду в управлении информации МЧС РФ.

78 пострадавших в результате терактов в метро остаются на лечении в десяти московских больницах. Всего, по данным МЧС России, различные травмы, ранения и контузии в результате взрывов на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" получили 95 человек. Многие из них после оказания медпомощи были отпущены домой.

Ранее в Минздравсоцразвития сообщили, что по информации 21 час по московскому времени 30 марта, в клиниках находились 74 пострадавших. Двое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии, в тяжёлом состоянии - 17 человек, состояние 38 человек находится в состоянии средней тяжести, в удовлетворительном состоянии – 17 человек.

Вместе с тем, медики отмечают, что число пострадавших всё ещё подвижно. Многие пассажиры, получившие травмы и ранения, вообще не стали обращаться к врачам за помощью, однако позднее, почувствовав себя плохо уже дома, либо сами приехали в больницы, либо вызвали скорую помощь.

В то же время, информация о числе погибших не изменилась. По сведениям МЧС, в результате терактов в московском метро составляет 39 человек. Тела двух из них пока не опознаны. Среди жертв двое граждан Таджикистана, житель Севастополя, шестеро приезжих из Калужской, Тамбовской, Белгородской областей, Якутии, городов Краснознаменск и Курск. МЧС России на своём официальном сайте постоянно обновляет списки пострадавших, сообщает ИТАР-ТАСС.

В РФ новая серия терактов

Число пострадавших в результате двух взрывов в среду в дагестанском Кизляре возросло до 18 человек, сообщил РИА Новости по телефону источник в правоохранительных органах города. Данные о погибших разнятся. СКП РФ сообщает о семи погибших, МВД Дагестана - о девяти. Среди погибших начальник Кизлярского ОВД. "Почти все пострадавшие - сотрудники правоохранительных органов", - сказал источник.

Первый взрыв в Кизляре произошел 31 марта в 08:45 по московскому времени на улице Ленина, 6. По предварительным данным, бомба взорвалась в припаркованном автомобиле "Нива" в тот момент, когда с ним поравнялась милицейская машина. На месте взрыва образовалась воронка размером два на шесть метров. Взрывом были повреждены три машины, припаркованные рядом. После взрыва машины загорелись.

Примерно через 20 минут на место происшествия, где работала следственно-оперативная группа, ворвался смертник, который был одет в милицейский китель, и привел в действие имевшееся при себе взрывное устройство. В результате, по предварительным данным, погибло пять сотрудников милиции, в том числе начальник Кизлярского отдела внутренних дел", - говорится в сообщении СКП.

В управлении информации МЧС России добавили, что взрывы произошли примерно в 300 метрах от зданий МВД и ФСБ республики, а также от здания гимназии.

В Вашингтоне неизвестные устроили стрельбу по толпе

Жертвами стрельбы, устроенной неизвестными во вторник вечером в Вашингтоне, стали трое человек, шестеро ранены, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

Ранее сообщалось о девяти раненых. Двое из трех погибших скончались в Центральном госпитале Вашингтона. Трое раненных во время инцидента находятся в критическом состоянии. По данным главы столичной полиции Кэти Ланьер, злоумышленники начали "поливать пулями толпу", которая стояла перед одним из зданий на улице Саут-Кэпитол-стрит на юге американской столицы. После продолжительной погони сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать трех подозреваемых в стрельбе. Правда, после этого четверым полицейским понадобилась медицинская помощь.

Личности задержанных устанавливаются. Мотивы преступления окончательно не установлены. "Нам многое удалось сделать на пути к прекращению борьбы между преступными бандами, и если это опять разборки между бандами, то позор всем нам", - заявила Ланьер. Некоторые районы Вашингтона, в том числе, южные, известны высоким уровнем преступности.

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