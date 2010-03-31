Внук Бандеры просит перенести заседание суда

Степан БАНДЕРА – внук лидера ОУН Степана Бандеры - просит перенести назначенное на 2 апреля заседание Донецкого окружного административного суда по рассмотрению иска о незаконности и отмене указа бывшего Президента Виктора ЮЩЕНКО о присвоении С.Бандере звания Героя Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления Института национального государствоведения Михаил РАТУШНЫЙ.

По информации М.РАТУШНЫЙ, С.БАНДЕРА сейчас находится в Канаде, и не может присутствовать на судебном заседании 2 апреля, поэтому прислал соответствующую телеграмму суду, который определил его как третью сторону в процессе.

По мнению М.РАТУШНЫЙ, суд спешит рассмотреть это дело, чтобы возникли правовые основания для решений ряда областных советов относительно отмены указа В.ЮЩЕНКО, а также для того, чтобы Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ “смог выполнить обещание, и к параду Победы в Москве (9 мая) отменить указ”.

В то же время он считает, что такие правовые основания будут очень сомнительными, поскольку на сегодняшний день нет никаких документальных подтверждений сотрудничества С.Бандеры с нацистской Германией. Поэтому М.РАТУШНЫЙ считает, что до того, как принимать какое-либо решение по поводу присвоения лидеру УПА звания Героя Украины, необходимо, чтобы руководство нашего государства обратилось к инициаторам резолюции Европарламента, осуждающей это шаг В.ЮЩЕНКО, к руководству России и Польши с просьбой предоставить соответствующие доказательства, если они у них есть.

С целью установления истины Институт национального государствоведения и ряд других государственных и общественных организаций инициируют проведение международной конференции, на которую будут приглашены отечественные ученые, а также научные работники из России, Польши, депутаты Европарламента, которые инициировали резолюцию относительно С.Бандеры.

“Цель конференции - установить историческую правду: УПА и С.Бандера являются национальными героями или нацистскими коллаборационистами”, - подчеркнул М.РАТУШНЫЙ.

Он заметил, что фактов, свидетельствующих о сотрудничестве С.Бандеры с нацистами, нет. Вместе с тем, недавно рассекреченные архивы советских спецслужб документально подтверждают, что Организация украинских националистов и подразделения УПА во время Второй мировой войны и позже боролись против всех без исключения оккупантов Украины, в том числе и с нацистской Германией.

В свою очередь, доктор исторических наук, профессор Анатолий РУСАЧЕНКО, который уже более 12 лет исследует документы о национальном освободительном движении и опубликовал едва ли не единственную монографию об УПА, подчеркнул, что историки не найдут фактов сотрудничества УПА с нацистами, потому что таких фактов нет.

“Того, чего не было, найти нельзя, можно лишь сфальсифицировать”, - заметил ученый.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля Европарламент одобрил резолюцию о ситуации в Украине. Среди прочего, депутаты Европарламента выразили сожаление по поводу решения Президента В.ЮЩЕНКО присвоить звание Героя Украины лидеру Организации украинских националистов С.Бандере, который “сотрудничал с нацистским режимом”, и выразили надежду, что новый Президент Украины пересмотрит это решение.

18 февраля 2010 года Донецкий окружной административный суд начал рассмотрение иска адвоката Владимира ОЛЕНЦЕВИЧА о признании незаконным и отмене указа Президента о присвоении С.Бандере звания Героя Украины.

24 марта Донецкий окружной админсуд вынес решение привлечь Степана БАНДЕРУ, который является внуком лидера ОУН С.Бандеры, к участию в рассмотрении иска о незаконности и отмене указа о присвоении С.Бандере звания Героя Украины.