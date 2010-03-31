Яценюк формирует «Правительство-2012»

Народный депутат Украины, лидер партии «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК формирует «Правительству-2012».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политпартии "Фронт перемен".

«Правительство-2012 – это наша модель будущей власти. Власти открытой к обществу, которая будет работать в интересах всей Украины, а не отдельных групп или регионов», - сказал политик.

Лидер «Фронта перемен» подчеркнул, что проект «Правительство-2012» должен стать «социальным лифтом» для талантливых, профессиональных, патриотических людей, которые хотят системных изменений в стране. «Мы будем привлекать специалистов, а не делить виртуальные «министерские» должности. Будем работать с обществом, а не ограничиваться парламентом. Объединять, а не делить страну», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Он подчеркнул, что все небезразличные граждане, эксперты, политики, которые разделяют европейские ценности, получат возможность принять участие в проектировании изменений и создании политики «Правительства-2012». «Сегодня нужно создать открытый к обществу прозрачный механизм разработки программы и формирования “Правительства-2012”, - сказал он.

По его словам, принципы открытости, профессиональности, широкого экспертного обсуждения и привлечения общественности позволят инициировать появление новой политической элиты в Украине, которая обязательно придет к власти в 2012 году.

Рабочая группа завершила проработку проекта “Правительство-2012”, который предусматривает широкую публичную и профессиональную дискуссию по приоритетным для страны направлениям. «Украина нуждается в кардинальных изменениях, в первую очередь в экономике, правосудии, здравоохранении, образовании. Нам нужно выстроить систему национальной безопасности, избавиться от коррупции. 15 апреля я представлю широкой общественности лидеров, которые будут организовывать работу по этим направлениям», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.