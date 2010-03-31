АМК призывает граждан активнее информировать о злоупотреблениях

Антимонопольный комитет Украины “призывает граждан активнее информировать о злоупотреблениях”. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Антимонопольного комитета Украины Александр МЕЛЬНИЧЕНКО сегодня в ходе видео-конференции, которая состоялась в редакции журнала «ФОКУС».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМК, А.МЕЛЬНИЧЕНКО призвал граждан не быть пассивными и сообщать органам Комитета о фактах антиконкурентных сговоров или монопольных злоупотреблений, выявленных в различных сферах.

«99,9 процентов нарушений, с которыми имеют дело наши коллеги по всему свету, расследуются по обращениям граждан и компаний-конкурентов. В Украине имеет место совсем другая ситуация, и ее нужно менять, работая вместе. Каждый, кто обращается в Антимонопольный комитет, может засекретить свое имя по желанию», – сказал и.о. председателя Комитета.