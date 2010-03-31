Королевская будет контролировать выполнение законов

Парламентский комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства принял решение о создании рабочей группы для контроля за выполнением законов.

Об УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

По словам главы комитета Наталии КОРОЛЕВСКОЙ, рабочая группа будет вести мониторинг, контроль за выполнением законов, а также взаимодействовать с органами исполнительной власти в части внедрения и распространения принятых законов и имплементации их в законодательное поле. Кроме того, депутат считает необходимым ввести контроль за выполнением законов чиновниками.

«Законы мы принимаем прекрасные, мы имеем хорошую законодательную базу, но законы не работают, и пример тому – закон о поддержке предпринимательства, принятый в декабре 2009 г. Он накладывал мораторий на проведение проверок субъектов малого предпринимательства, вводил принцип молчаливого согласия, декларативный принцип, сокращал лицензии», - говорит Н.КОРОЛЕВСКАЯ. По ее словам, этот закон на сегодняшний день в полном объеме не работает.

«Мы получаем информацию от предпринимателей и обращения в комитет, что проверки субъектов малого бизнеса проходят как и раньше, декларативный принцип не работает, принцип молчаливого согласия не работает», - отметила депутат.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2009 года парламент принял закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по упрощению условий ведения бизнеса в Украине». За принятие в целом этого закона проголосовали 349 народных депутатов из 432, зарегистрированных в сессионном зале.

29 декабря 2009 г. Президент Украины подписал данный закон.