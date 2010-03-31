Правительство сократило зарплату Президента на 50%

Кабинет министров Украины постановлением от 31 марта 2010 г. №284 «Об оплате труда Президента Украины в 2010 году» сократило зарплату Президента на 50%.

Согласно документу, на выполнение пункта 1 статьи 1 Указа Президента Украины от 4 марта 2010 г. № 286 „О мероприятиях по обеспечению сокращения расходов Государственного бюджета Украины” Кабинет министров Украины постановил установить, что с 1 апреля 2010 г. по 1 января 2011 г. заработная плата Президента Украины выплачивается на 50% меньше, сравнительно с заработной платой состоянием на 1 марта 2010 года.