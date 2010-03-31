Главное на 31 марта (вечер)

Промышленность

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило не 15%, как сообщалось ранее, а 15,1%, по сравнению с 2008 годом. Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

При этом, по уточненным данным комитета, номинальный ВВП за 2009 год составил 914 млрд. 720 млн. грн, тогда как ранее Госкомстатом сообщалась цифра на 2 млрд. 157 млн. грн. меньше – 912 млрд. 563 млн. грн.

Также Госкомстат уточнил падение ВВП по кварталам в 2009 г., по сравнению с аналогичными периодами 2008 г. Так, в 1-м квартале 2009 г. падение ВВП составило 20,2% (ранее Госкомстат сообщал о 20,3%), во 2-м квартале – осталось на уровне 17,8%, как сообщалось и ранее, в 3-м квартале – 16% (ранее сообщалось о 15,9%), в 4-м – 6,8% (7%).

Кабинет Министров Украины продлил действие льгот для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности на второй квартал текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии соответствующего решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

«Мы только что приняли такое решение – все, что касается льгот горно-металлургическому комплексу и химической промышленности», – сказал А.КЛЮЕВ.

За январь-февраль 2010 года отрицательный финансовый результат металлургической отрасли (до налогообложения) составил 1,6 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

Согласно сообщению, отрицательная рентабельность металлургов в январе-феврале 2010 года составила 9,6%. На уровне рентабельности за указанный период работало только ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

По итогам 2009 года металлургические предприятия получили отрицательный финрезультат до налогообложения в сумме 6,3 млрд. грн. при отрицательной рентабельности 4,5%.

На уровень рентабельности вышли ОАО «Донецкий металлургический завод» и ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Финансы

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО в скором времени намерен провести переговоры о продолжении сотрудничества с Международным валютным фондом в Вашингтоне (США).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

С.ТИГИПКО отметил, что его визит в США состоится после того, как 2 апреля в Киеве завершит работу миссия МВФ.

«Я поеду в Вашингтон, и мы продолжим переговоры», – сказал С.ТИГИПКО.

Национальный банк Украины своим постановлением №104 от 3 марта 2010 года внес изменения в Положение о порядке проведения операций, связанных с размещением облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Постановлением, текстом которого располагает УНИАН, вносятся изменения в таблицу дополнения №15 «Сводная ведомость распределения облигаций между участниками их размещения».

Таблица, в которой указывается количество приобретенных облигаций, дополняется еще одной колонкой «Стоимость приобретенных облигаций (грн.)».

В НБУ объяснили, что вышеуказанный отчет подается Нацбанком в Министерство финансов Украины по итогам размещения правительственных бумаг. «Так как не всегда ОВГЗ продаются по номиналу, то для более полной отчетности вводится дополнительная графа», – пояснил собеседник агентства.

Согласно решению Высшего хозяйственного суда Украины, банки обязаны предоставлять информацию по требованию Антимонопольного комитета (АМК).

Об этом говорится в пресс-релизе АМК, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, Высший хозсуд подтвердил правомерность решения Донецкого областного отделения АМК относительно наложения 15 тыс. грн. штрафа на ПАО «Донгорбанк» за непредоставление информации на официальный запрос в установленный законодательством срок.

В частности, Высший хозсуд отказал в удовлетворении кассационной жалобы ПАО «Донгорбанк» 2 марта 2010 года. Кроме того, суд оставил без изменений решение хозяйственного суда Донецкой области и постановление Донецкого апелляционного хозяйственного суда.

«Решение высшей судебной инстанции четко засвидетельствовало правомерность требований органов Антимонопольного комитета относительно получения от банковских учреждений всей необходимой для проведения исследования информации, – сообщил исполняющий обязанности председатели АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО. – Я надеюсь, что из этого дела топ-менеджеры банков сделают правильный вывод и не будут больше осуществлять действия, которые могут препятствовать антимонопольным расследованиям».

Общая сумма поступлений в Пенсионный фонд Украины за январь-февраль 2010 года составляла 24 млрд. 115,9 млн. грн., расходная часть бюджета ПФ – 29 млрд. 523,2 млн. грн., дефицит составил 5 млрд. 407,3 млн. грн.

Соответствующие оперативные данные содержаться в аналитической записке Комитета экономических реформ, размещенной на сайте Президента.

Согласно оперативным данным Пенсионного фонда Украины, за февраль 2010 года было получено 8 млрд. 444,9 млн. грн. собственных поступлений. Общая сумма собственных поступлений за января – февраль, с учетом остатка на начало года в 2 млрд. 228,2 млн. грн., составляет 16 млрд. 028,9 млн. грн., что на 1 млрд. 858,9 млн. грн. (или 13,1%) больше от запланированных показателей.

Однако при невысоком уровне фонда оплаты труда в январе - 21 млрд. 105,9 млн. грн., показатели собственных поступлений в фонд в феврале (формируются за счет страховых взносов, начисленных на фонд оплаты труда января) отвечают показателю ФОП в размере не меньше 24 млрд. грн. (по статистическим показателям поступлений в 2008 – 2009 гг.). При этом, высокие показатели собственных поступлений могли быть достигнутые лишь за счет сбора страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование заранее.

Вместе с этим, за январь-февраль из государственного бюджета ПФ получил 8 млрд. 84,1 млн. грн., из фондов социального страхования - 2,9 млн. грн., что на 12,5 млн.грн. (или на 18,8%) меньше запланированного.

Сегодня на украинском на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9180/7,9270, к 12:00 сузился спрэд 7,9220/7,9250. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,9210/7,9250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 10:30 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9240.

Рублевый рынок открылся котировками – 0,2684/88, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2686/87. К закрытию цены повысились 0,2687/88. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,4600 (+0,0499).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3422/24, а к 14:30 понизились 1,3477/79. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6260/10,6415, к 12:00 цены ушли вверх 10,6515/10,6595. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли текущего максимума 10,6715/10,6810.

(УНИАН)