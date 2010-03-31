Анонс на 1 апреля
Анонс на 1 апреляПленарное заседание ВРУЗаседание НКРЭБрифинг в ГКЦБФР
Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.
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Состоится заседание НКРЭ.
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Пресс-конференция на тему: «Новая афера на рынке недвижимости: ООО «Міськжитлобуд» забирает квартиры у жителей ЖК «Голосеево». Организатор - объединение совладельцев многоквартирного дома "Голосеевская крепость". Участники: Василий Гацко, председатель правления ОСМД «Голосеевская крепость»; Сергей Мороз, член правления ОСМД «Голосеевская крепость»; Татьяна Мороз, представитель ОСМД «Голосеевская крепость».
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На портале ЛІГА.net состоится Интернет-конференция лидера гражданского объединения "Новый Киев" Зоряна Шкиряка на тему: "Когда начнется муниципальная оттепель?"
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Брифинг в ГКЦБФР на тему: «Розкриття інформації на фондовому ринку України».
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Пресс-конференция на тему: "Макроэкономика в стартовые месяцы года: первые оценки" при участии председателя группы советников, главы Нацбанка Украины Валерия Литвицкого .
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На портале ЛІГА.net состоится Интернет-конференция на тему: "Стратегии выведения строительной отрасли из кризиса". Учасники: председатель наблюдательного совета "Укрбудконтракт" Алексей Луганов, адвокат юридической фирмы "Василь Кисиль и партнеры" Наталия Доценко-Белоус, генеральный директор рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг" Станислав Дубко. .
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Круглый стол на тему: “Город Киев в системе мировых центров”. Участники: Генрих Фильварок, доктор архитектуры, директор Института урбанистики в г. Киев; оргкомитет CANACTIONS, члены Архитектурного Клуба, архитекторы, студенты, пресса.
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