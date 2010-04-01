Доку Умаров взял на себя взрывы в московском метро

Лидер чеченских боевиков Доку Умаров выпустил видеообращение, в котором взял на себя ответственность за теракты в московском метро. Об этом сообщает один из сайтов экстремистов КавказЦентр.

Террорист подчеркнул, что атака в московском метро 29 марта 2010 года была организована по его личному приказу. Отметим, что видео, по утверждению редакции сайта, также было записано 29 марта.

Д.Умаров заявил, что теракты явились местью за спецоперацию, которую провели федеральные силы 11 февраля 2010 года. Тогда в Ингушетии были уничтожены 18 боевиков, однако пострадали и 5 мирных жителей. Четверо из них впоследствии скончались в больницах.

Д.Умаров также подчеркнул, что атаки на территории России будут продолжаться.

Отметим, что ответственности за утренний теракт в Кизляре на себя никто пока что не взял.