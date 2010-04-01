Из сейфа Стретовича в Раде украдено 400 тыс. долларов

Из сейфа народного депутата Владимира СТРЕТОВИЧА (фракция НУ-НС) в Верховной Раде украдено 400 тыс. долларов.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

Сам В.СТРЕТОВИЧ на вопрос УНИАН, действительно ли был такой случай, и когда он произошел, ответил: "Пусть этим занимаются правоохранительные органы".

Вместе с тем, ни в столичной милиции, ни в прокуратуре Киева, ни в Генеральной прокуратуре Украины, отвечая на вопрос, было ли обращение народного депутата по этому поводу, информацию не подтвердили.

Впрочем, в главке МВД Киева сказали, что слышали об этом.

В то же время, несколько депутатов из фракции НУ-НС, с которыми УНИАН удалось связаться, тоже отметили, что впервые слышат о таком инциденте.