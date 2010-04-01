ДАЙДЖЕСТ СМИ за 1 апреля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Ющенко обидел главу МВФ», в котором пишет - бывший глава Минфина Игорь Уманский рассказал изданию о том, в какой конфуз попала Украина при переговорах с МВФ из-за бывшего президента Виктора Ющенко…

http://delo.ua/vlast/politika/jucshenko-obidel-glavu-mvf-139070/

* * *

Также «Дело» в материале «Фирташу мешают скупать облигации Надра Банка» пишет - активной скупкой еврооблигаций банка «Надра», кроме потенциального владельца финучреждения Дмитрия Фирташа, занялась еще одна группа инвесторов. Их цель — выторговать более выгодные условия реструктуризации этих евробондов…

http://delo.ua/dengi/banki/firtashu-meshajut-skupat-obligacii-nadra-banka-139084/

* * *

«Дело» в материале «К продаже «Лугансктепловоза» не допустят офшоры» пишет – Фонд госимущества Украины намерен продать 76,001% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" летом этого года. На этот раз государство смягчило условия приватизации во избежание повторных судебных исков…

http://delo.ua/biznes/kompanii/k-prodazhe-ne-dopustjat-139044/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Предпринимателям в помощь» пишет - правительство Николая Азарова по заслуге оценило инициативы бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, касающиеся поддержки бизнеса. Вчера Кабмин одобрил ряд законопроектов, упрощающих получение разрешительных документов, вводящих электронную регистрацию предприятий и сокращающих количество контролирующих органов. Эксперты положительно относятся к этим предложениям, но опасаются, что попытка упростить жизнь предпринимателям завершится еще большей зарегулированностью…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1346752

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» в материале «У нас так долго не живут» пишет - в рамках проекта "Заем на политику реформ" Всемирный банк предложил правительству набор непопулярных решений. Прежде всего, реформу пенсионной системы с целью ограничения нагрузки на госбюджет и Пенсионный фонд, для чего предложено увеличение пенсионного возраста, введение пенсионного подоходного налога и сокращение размера пенсий для работающих пенсионеров и льготников…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1346801

* * *

Издание «Экономические известия» в материале «Пинчуку грозят банкротством» пишет – инициативная группа держателей еврооблигаций компании Interpipe Limited, подконтрольной бизнесмену Виктору Пинчуку, намерена организовать банкротство компании, если в августе этого года собственник не сумеет рассчитаться по евродолгам. Эксперты расценивают такие заявления как попытку давления на эмитента в преддверии реструктуризации долга…

http://eizvestia.com/markets/full/4194973

* * *

Также «Экономические известия» в публикации «Девелоперы сливаются» пишут – BT-Invest, ИСК «Столица» и HCM Group объявили об объединении девелоперских активов. По словам владельца компании HCM Group (Украина) Андрея Заики, подписание соответствующего протокола состоялось 24 марта 2010 г. Он также отметил, что окончательное структурное и организационное слияние структур планируется закончить в 2011 г., после чего девелоперы определятся с составом акционеров, долями в уставном фонде, а также с организацией нового объединения…

http://eizvestia.com/markets/full/4194967

* * *

«Газета по-киевски» в материале «Неужели богатые заплатят?» пишет - собственники жилья площадью больше 1 тыс. кв. м будут платить по 10 гривенб в год за каждый метр «роскоши». Такой налог – курам на смех, скажете вы, и будете абсолютно правы!..

http://mycityua.com/articles/country/2010/04/01/050633.html

* * *

«Газета по-киевски» в материале «Как Янукович Киев перекрывает» пишет – чем позже президент Янукович выезжает на работу, тем меньше пробок возникает на столичных дорогах – такой вывод сделало издание, понаблюдав за кортежем президента…

http://mycityua.com/articles/city/2010/04/01/041004.html

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «Вместо «Хилтона» будет пентхаус в центре» пишет – к Евро-2012 в Киеве обещают сдать два «пятизвездочных» мировых отеля. Цены будут выше, чем в ЕС…

http://www.segodnya.ua/news/14127074.html

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Лондон рассудит» пишет – Борис Березовский одержал первую победу над Романом Абрамовичем в суде Лондона. Суд согласился рассматривать претензии опального предпринимателя почти на $3,6 млрд.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/04/01/229941

* * *

Издание «Известия» в публикации «Тайны «Докторской» колбасы» пишет - каждый третий утренний бутерброд в России с вареной колбасой. Россияне поедают "Молочную" и "Докторскую" в неимоверных количествах - под 100 килограммов на человека в год. И с каждым годом производство колбасы растет (с 2005-го - на 40%). Она в России была и остается абсолютным гастрономическим хитом с замечательными продажными свойствами - под оболочкой и на срезе не видно, из чего на самом деле она сделана. Издание решило исследовать любимую колбасу в лаборатории. Результат оказался поразительным…

http://www.izvestia.ru/investigation/article3140268/

(УНИАН)