МВД: в деятельности ряда министерств выявлены нарушения

В результате совместных проверок МВД и ряда контролирующих органов выявлены серьезные нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности в некоторых министерствах и ведомствах в течение 2008-2009 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины, начальник ГУБОП Сергей ЧЕРНЫХ.

«В ближайшее время будет дана оценка результатам проведенных проверок и ревизий в ряде министерств», - сказал он, добавив, что в Министерстве топлива и энергетики уже установлены нарушения в ведении хозяйственных операций, которые «были проведены неэффективно и с нарушением законодательства на общую сумму 1 млрд. 786 млн.».

Также в результате проверки деятельности предприятия «Хлеб Украины» выявлены нарушения на 383 млн. грн.

«По результатам аудита в Госкомрезерве установлено, что отдельные проекты, направленные на стабилизацию цен в 2008-2009 годах, не доведены до логического завершения и привели к неэффективному использованию 1,5 млрд. грн. бюджетных средств», - сказал С.ЧЕРНЫХ.

Вместе с тем, он отметил, что также выявлены серьезные нарушения в «Укрпочте», Минпромполитики, Министерстве охраны окружающей природной среды.

«Уже за прошедшие две недели согласован план совместных проверок КРУ по вопросам соблюдения бюджетного законодательства в ряде министерств и ведомств. В него включены неотложное проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности за 2008-2009 годы, а также тематические проверки в Государственном управлении делами, в Министерстве экономики, в Минтопэнерго, в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, Министерстве финансов, в Министерстве транспорта», - сказал заместитель министра, заверив при этом, что затягивания с оценками собранных материалов не будет. «Наша цель – быстрое возмещение убытков государству», - добавил С.ЧЕРНЫХ.